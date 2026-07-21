100 مشارك يختتمون الدورات الصيفية لـ«توعية ورعاية الأحداث»

اختتمت جمعية توعية ورعاية الأحداث، تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، برنامج الدورات الصيفية لعام 2026، بتخريج 100 مشارك ومشاركة، بعد أسابيع من التدريب العملي المكثف في مركز لوتاه التقني، ضمن برامج هدفت إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأبناء وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

وشملت الدورات برامج متنوعة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، والخراطة، والنجارة، والخياطة، والطبخ، وصناعة المجوهرات، وإعادة التدوير، إلى جانب مهارات حياتية ركزت على تنمية الشخصية والعمل الجماعي والانضباط والاعتماد على النفس، من خلال تدريب عملي داخل ورش مجهزة بأحدث الإمكانات.

وأكد الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام للجمعية، أن الدورات تمثل مشروعاً مجتمعياً يهدف إلى بناء شخصية النشء إلى جانب تنمية مهاراتهم، مشيراً إلى أن حماية الأبناء تبدأ بتوفير بيئات تعليمية محفزة تكتشف مواهبهم وتعزز قيم المسؤولية والابتكار.

من جهتها، أكدت رشا السعيد، المدير العام لمركز لوتاه التقني، أن البرنامج شكّل محطة مهمة لصقل مهارات المشاركين وتعزيز روح المسؤولية والانضباط لديهم، مشيدة بما أبداه الطلبة من التزام وشغف بالتعلم، ومؤكدة أن ما اكتسبوه يمثل بداية لمسار واعد يمكن البناء عليه مستقبلاً.

وقال الدكتور جاسم خليل ميرزا، عضو الجمعية، إن البرامج الصيفية تسهم في تعريف النشء بالمهن والمهارات المستقبلية، وترسخ ثقافة التعلم المستمر والاستثمار الإيجابي لأوقات الفراغ، مؤكداً أن تكامل جهود المؤسسات التعليمية والمجتمعية يعزز نجاح مثل هذه المبادرات ويشجع الأسر على إشراك أبنائها فيها.

وأكدت بدرية عبدالله الياسي، رئيسة اللجنة التربوية في الجمعية، أن البرامج جمعت بين تنمية المهارات التقنية وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية، مشيرة إلى أن بناء الشخصية يظل الهدف الأهم، وأن أثر هذه الدورات يمتد إلى حياة الأبناء داخل المدرسة والأسرة من خلال ترسيخ الانضباط والمسؤولية واحترام العمل.