«التربية» تطلق معسكراً صيفياً للسباحة لتعزيز اللياقة البدنية للطلبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم المعسكر الصيفي التخصصي في السباحة، والذي ينطلق في الفترة من 30 يونيو حتى 7 أغسطس المقبل، مستهدفاً طلبة المدارس الحكومية من مختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الطلبة.

ويأتي تنظيم المعسكر ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى نشر ثقافة اللياقة والصحة البدنية، وتحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة في البرامج الرياضية والثقافية والصحية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، ما يسهم في بناء جيل واعٍ رياضياً وصحياً، ومؤهل بدنياً ونفسياً لخوض تحديات المستقبل بثقة.

وأكدت الوزارة أن المعسكر سيتضمن برامج تدريبية تخصصية في السباحة تحت إشراف مدربين معتمدين، ضمن بيئة آمنة ومحفزة تواكب المعايير التربوية والصحية، ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الطلبة في السباحة، وتعزيز مفهوم الالتزام والانضباط الذاتي، إلى جانب استثمار العطلة الصيفية بما يعود بالنفع على صحتهم ونموهم البدني.

وينفذ البرنامج التدريبي في 13 موقعاً معتمداً موزعة على عدد من إمارات الدولة، حيث يقام في دبي، في مسبح المزهر، الذي يعد من المرافق الرياضية المتخصصة والمجهزة بالكامل لتدريب الطلبة على مهارات السباحة الأساسية والمتقدمة.

أما في إمارة الشارقة، فيتم تنفيذه في أربع مدارس هي: مدرسة المنار، ومدرسة رقية، ومدرسة الخالدية، ومدرسة القبس، وذلك لتسهيل وصول الطلبة من مختلف مناطق الإمارة وضواحيها.

وفي منطقة الذيد، خصصت الوزارة مسبح الذيد ليكون موقعاً تدريبياً معتمداً، وفي كلباء، ستنفذ المعسكر في كل من مدرسة السدرة ومدرسة سيف اليعربي، في إطار توسيع دائرة المشاركة لتشمل مناطق الساحل الشرقي.

أما في إمارة رأس الخيمة، فتم اعتماد مجمع زايد التعليمي في سيح القصيدات، إلى جانب صالة رأس الخيمة الرياضية، كموقعين رئيسين لتنفيذ البرنامج.

وفي مدينة خورفكان، ينفذ المعسكر في مدرسة الجسر ومدرسة آسيا بنت مزاحم، كما يشمل البرنامج مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة، ليغطي بذلك كافة المناطق الجغرافية، ويتيح فرص المشاركة لأكبر عدد من الطلبة في الدولة.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم عبر رابط التسجيل الإلكتروني التالي:

https://forms.gle/u5fbBzkjruLU5tEv8، مؤكدة أن جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمعسكر متاحة ضمن الرابط نفسه، بما في ذلك المواعيد، شروط التسجيل، والمواقع المعتمدة.

ودعت المدارس التي عممت البرنامج على جميع الطلبة إلى اغتنام هذه الفرصة لصقل مهاراتهم الرياضية، والاستفادة من عطلتهم الصيفية بطريقة صحية وفاعلة، ضمن بيئة تعليمية ممتعة وآمنة.