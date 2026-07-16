منح دراسية كاملة من جامعة الشارقة لأوائل «الثانوية»

أعلنت جامعة الشارقة عن تخصيص منح دراسية كاملة للطلبة الخمسة الأوائل من خريجي الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2025 - 2026 من كل مسار من مسارات الثانوية العامة، في مبادرة تعكس التزام الجامعة باستقطاب الكفاءات الوطنية ورعاية المتميزين أكاديمياً.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تأكيداً لنهج الجامعة في دعم التفوق العلمي وتحفيز الطلبة على مواصلة مسيرة التميز والإبداع في مختلف التخصصات.

وتغطي المنح الرسوم الدراسية كاملة طوال مدة الدراسة الجامعية، بما يتيح للطلبة الالتحاق بأي من البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعة، التي تشمل تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية والهندسة والعلوم والإدارة والقانون والاتصال والإعلام والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والشريعة، إلى جانب تخصصات المستقبل في تكنولوجيا المعلومات، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، وعلوم البيانات، وعلوم وهندسة الحاسب.

وأكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الطلبة المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التميز الأكاديمي، وترجمة لرؤيتها في استقطاب الكفاءات العلمية القادرة على الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة وخدمة المجتمع.