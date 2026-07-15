«لم يجتز الطالب».. ماذا تعني هذه الجملة في نتائج بعض الطلبة؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم معنى الرسالة التي قد تظهر في نتائج بعض الطلبة، والتي تنص على: «لم يجتز الطالب شروط النجاح بسبب عدم تحقيق درجة النهاية الصغرى في مواد المجموعة (A)، بالإضافة إلى تجاوز عدد أيام الغياب غير المبرر، ولا يحق له دخول اختبار الإعادة»، مؤكدة أنها تعني أن الطالب لم يستوفِ شروط الترفيع الأساسية، وبالتالي لا يحق له دخول اختبارات الإعادة أو الانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى.

وبيّنت الوزارة، ضمن دليل شروط الترفيع والغياب، أن ظهور هذه الرسالة يدل على إخفاق الطالب في تحقيق شرطين رئيسيين للنجاح؛ أولهما عدم الحصول على الحد الأدنى لدرجة النجاح في مواد المجموعة (A)، وثانيهما تجاوز الحد المسموح به من أيام الغياب غير المبرر.

وأكدت أن اجتياز أحد الشرطين لا يكفي للترفيع، إذ يشترط استيفاء الشرطين معاً، وفقاً لأحكام الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة والدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة.

وشددت الوزارة على أن الطالب الذي تنطبق عليه هذه الحالة لا يُرفع إلى الصف الدراسي الأعلى، كما لا يُسمح له بالتقدم لاختبارات الإعادة، وذلك التزاماً بالسياسات والضوابط المنظمة لعمليات تقييم الطلبة والترفيع في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة