الإمارات.. 20 يوليو إعلان نتائج اختبارات الإعادة لطلبة المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد 20 يوليو الجاري موعداً لإعلان نتائج اختبارات الإعادة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق واعتماد النتائج، لتُسدل بذلك الستارة على جميع أعمال العام الدراسي 2025-2026، وتمكين الطلبة من الاطلاع على نتائجهم النهائية واستكمال إجراءات الانتقال إلى الصفوف الدراسية الأعلى، وذلك وفقاً للبرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث.

وتعد اختبارات الإعادة الفرصة الأخيرة للطلبة الذين لم يحققوا الحد الأدنى للنجاح في إحدى مواد المجموعة (A)، حيث انطلقت يوم 14 يوليو وتستمر حتى 17 يوليو الجاري، وفق جداول زمنية اعتمدتها الوزارة للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وأوضحت الوزارة أن طلبة الصف الرابع يؤدون اختباراتهم ورقياً داخل المدارس، فيما تُعقد اختبارات طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر إلكترونياً مع إلزام جميع الطلبة بالحضور إلى المدرسة وإحضار أجهزتهم الحاسوبية، لضمان سير الاختبارات وفق الضوابط الفنية والتنظيمية المعتمدة. كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة اختباراتهم داخل المدارس الحكومية وفق ترتيبات إشرافية موحدة.

وفي الوقت ذاته، يخضع الكادران الإداري والتعليمي لبرامج تدريبية تخصصية خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو، ضمن خطة الوزارة للتطوير المهني ورفع كفاءة الميدان التربوي، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال برامج تستهدف تطوير الممارسات التعليمية والإدارية وتعزيز جاهزية المدارس.

ووفق التقويم الأكاديمي المعتمد، تبدأ الإجازة الصيفية للكادرين الإداري والتعليمي اعتباراً من 18 يوليو الجاري، بعد استكمال أعمال الاختبارات، ورصد الدرجات، وتنفيذ البرامج التدريبية، على أن تستكمل الوزارة بعدها إجراءات اعتماد نتائج الإعادة وإعلانها رسمياً في 20 يوليو.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يجتاز اختبار الإعادة يُرصد له الحد الأدنى المعتمد للنجاح في المادة، بحيث يحصل طلبة الحلقتين الأولى والثانية على 50 درجة، فيما يحصل طلبة الحلقة الثالثة على 60 درجة، بصرف النظر عن الدرجة الفعلية التي يحققها في الاختبار، على أن تُحتسب هذه الدرجات ضمن النتيجة النهائية والمعدل العام للطالب.