«طب».. تطبيق إماراتي ذكي يحصد لقب أفضل فكرة تقنية في مسابقة «إنجاز»

نجح فريق من طالبات مدرسة الزوراء للتعليم الثانوي – الحلقة الثالثة، في ابتكار تطبيق صحي ذكي يحمل اسم «طب»، وتمكن من الفوز بلقب أفضل فكرة في المجال التقني (التكنولوجي) ضمن مسابقة «إنجاز»، لعام 2026 بعد أن قدم حلاً مبتكراً يهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية عبر منصة رقمية متكاملة، وتعتبر مسابقة «إنجاز» أو «برنامج الشركة» هي مبادرة سنوية رائدة تنظمها مؤسسة إنجاز الإمارات.

وتهدف المسابقة إلى تعليم مهارات ريادة الأعمال للشباب وتدريبهم على تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة من الصفر تحت توفير إشراف خبراء في بيئة عمل حقيقية.

وضم الفريق الطلابي كلاً من: أمل العبدولي، ومريم العليلي، وإبراهيم آل علي، ودانة الكعبي، وشما الجنيبي، والهنوف محمد بن ماضي، الذين عملوا على تطوير الفكرة وتحويلها إلى مشروع تقني يستجيب لاحتياجات القطاع الصحي، ويواكب توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي والابتكار.

ويعد تطبيق «طب» منصة صحية رقمية ذكية تربط المرضى والأطباء والمستشفيات والصيدليات ضمن نظام إلكتروني آمن وموحد، بما يسهم في تسهيل رحلة المريض منذ حجز الموعد وحتى الحصول على الخدمة العلاجية والمتابعة الطبية.