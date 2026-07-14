الإمارات.. «التربية» توضح: الطالب الذي يجتاز اختبار الإعادة يُرصد له الحد الأدنى للنجاح

كشفت وزارة التربية والتعليم عن آلية احتساب درجات اختبار الإعادة لطلبة الصفوف من الـ 4 حتى الـ 12، مؤكدة أن الطالب الذي يجتاز اختبار الإعادة يُرصد له الحد الأدنى للنجاح في المادة، بغض النظر عن الدرجة التي يحققها في الاختبار، فيما تقدم اليوم عدد من الطلبة لأداء امتحانات الإعادة، التي تمثل الفرصة الأخيرة لهم لاجتياز المواد الدراسية والانتقال إلى الصفوف التالية.

وأوضحت الوزارة، ضمن دليل «الأسئلة الشائعة» الخاص بالنتائج والاختبارات، أن الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية "الصفوف من الرابع حتى الثامن" يُرصد لهم 50 درجة عند اجتياز اختبار الإعادة، بينما يُرصد لطلبة الحلقة الثالثة "الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر" 60 درجة، باعتبارها درجة النهاية الصغرى للمادة. وأضافت، أن طلبة الصف الثاني عشر تُضاف لهم درجة النهاية الصغرى للمادة إلى المجموع الكلي والمعدل العام، عند احتساب نتائج شهادة إتمام الدراسة.

وأكدت الوزارة أن الدرجات السنوية لطلبة الثاني عشر تُحتسب وفق أوزان التقييمات المدرسية والتقييمات المركزية في كل فصل دراسي، فيما يتكون المجموع النهائي من مجموع درجات مواد المجموعة (A)، وتظهر النتائج بالأرقام والحروف في الشهادة، بينما يُحسب المعدل العام بقسمة المجموع النهائي على عدد مواد المجموعة (A) وأشارت إلى أن مواد المجموعة (B) تخضع لتقييمات مدرسية فقط، وتظهر نتائجها بالحروف، ولا تدخل ضمن المجموع النهائي أو المعدل العام.

وفيما يتعلق بحالات الغش، شددت الوزارة على أن الطالب الذي يثبت ارتكابه مخالفة غش في اختبار الإعادة يحصل على صفر في المادة.

مراجعة الدرجات

كما أوضحت الوزارة آلية مراجعة الدرجات، مبينة أن طلبات مراجعة درجات طلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر تُقدم عبر إدارة المدرسة، في حين يمكن لطلبة الصف الثاني عشر التقدم بطلب مراجعة درجة الجزء الكتابي في اختبار اللغة الإنجليزية فقط عبر منصة (IDH)، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونياً من خلال المنصة نفسها.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد استثناءات أو فرص لتعديل الدرجات بعد اعتماد النتائج خارج إجراءات مراجعة الدرجات المعتمدة، مشيرة إلى أنها وفرت خلال العام الدراسي أدوات تقييم متنوعة وبرامج دعم أكاديمي لتعزيز مهارات الطلبة وتمكينهم من تحقيق الحد الأدنى من الكفايات المطلوبة لاجتياز المواد الدراسية.