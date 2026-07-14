جامعة الشارقة تفتح باب القبول بـ158 برنامجاً أكاديمياً

أعلنت جامعة الشارقة فتح باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي الجديد في 158 برنامجاً أكاديمياً، بالتوازي مع الاستعداد لتدشين «مركز الابتكار» خلال يوليو الجاري، وطرح 7 برامج أكاديمية جديدة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في خطوة تستهدف إعداد أجيال تقود اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل.

وتوفر الجامعة منظومة أكاديمية متكاملة تضم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي والمهني، تغطي مختلف التخصصات العلمية والطبية والإنسانية، مع التركيز على استحداث برامج نوعية تواكب التحولات التقنية العالمية، وتعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل المستقبلي.

وتشمل البرامج المستحدثة: بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الطبية الحيوية والرعاية الصحية، وماجستير العلوم في التحول الرقمي.

ودكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، ودكتوراه الفلسفة في التحول الرقمي، وماجستير الآداب في الذكاء الاصطناعي في التربية، والتي صُممت وفق أحدث المعايير الدولية.