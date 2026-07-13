الإمارات: لا معادلة لشهادات الدراسة عن بُعد أو«Open School» أو تحديد المستوى «GED»

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات الصادرة بنظام الدراسة عن بُعد، أو نظام (Open School)، أو شهادة تحديد المستوى (GED)، الصادرة من خارج الدولة أو أي دراسة أكاديمية لا تتوافق مع النظام التعليمي المعتمد في دولة الإمارات، لا يتم معادلتها، وفقاً للمنهاج الدراسي الذي صدرت بموجبه.

واوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن خدمة معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج الدولة تهدف إلى التحقق من صحة الشهادة واعتماد المؤسسة التعليمية المانحة، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير الدولية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك قبل إصدار قرار المعادلة.

وبينت أن الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة يتطلب استيفاء عدد من الشروط، أبرزها التأكد من تصديق شهادة الصف الثاني عشر وكشف الدرجات، إضافة إلى تقديم ترجمة قانونية معتمدة لأي شهادة أو كشف درجات صادر بلغة غير العربية أو الإنجليزية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق المشتركة المطلوبة تشمل شهادة الثانوية العامة المصدقة، وشهادات الأعوام الدراسية السابقة المصدقة، ونسخة من جواز السفر، فضلاً عن عرض العمل للراغبين في المعادلة لأغراض التوظيف فقط، أو رسالة القبول الجامعي للراغبين في استكمال الدراسة، إضافة إلى الترجمة القانونية للوثائق عند الحاجة.

وأوضحت أن إجراءات التقديم تتم إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً، ليتم بعد ذلك إرسال قرار معادلة شهادة التعليم العام أو الاعتذار عن المعادلة عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الطلبات قد تُحال إلى اللجنة المختصة لدراستها، كما يتم إغلاق الطلب تلقائياً بعد سبعة أيام في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة.