الطب يتصدر اختيارات أوائل الثانوية.. والذكاء الاصطناعي ضمن أبرز التوجهات

تصدر تخصص الطب خيارات أوائل الثانوية العامة في الدولة، فيما برزت تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والهندسة ضمن أبرز اهتمامات الطلبة المتفوقين، في توجه يعكس تنامي الإقبال على المجالات المرتبطة باحتياجات سوق العمل والقطاعات المستقبلية.

وأظهرت اختيارات الطلبة الثمانية الذين أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماءهم ضمن قائمة الأوائل على مستوى الدولة، أن ثلاثة منهم اتجهوا إلى تخصصات الطب والعلوم الطبية، فيما اختار طالبان علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وطالب تخصص الهندسة، بينما لم يحسم طالبان مسارهما الجامعي بعد.

وتعكس هذه الاختيارات تحولاً في توجهات الطلبة نحو تخصصات تجمع بين الاهتمام الشخصي والفرص المهنية المستقبلية، مع تزايد الإقبال على المجالات الصحية والتقنية والهندسية التي تشهد نمواً متسارعاً وتحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات التنمية.

ويأتي تصدر الطب لقائمة الرغبات بالتزامن مع استمرار مكانة التخصصات الصحية كخيار رئيسي لدى الطلبة المتفوقين، إلى جانب صعود تخصصات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، التي أصبحت من المجالات الأكثر ارتباطاً بالتحول الرقمي والابتكار.

وأكدت اختيارات الأوائل أن التخصص الجامعي لم يعد يرتبط بالمسارات التقليدية فقط، بل بات يتجه نحو مجالات تعتمد على المعرفة والتقنيات الحديثة، بما يعكس وعياً متزايداً بأهمية المهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.