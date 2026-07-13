إعلان نتائج الثانوية العامة.. وإدارات مدرسية: نسب النجاح مرتفعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، نتائج طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 - 2026 عبر بوابة الطالب خلال الفترة الصباحية، كما أعلنت نتائج الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر خلال الفترة المسائية، وتستمر اليوم في إعلان النتائج وفقاً للجدول الزمني المعتمد لإعلان النتائج إلكترونياً.

وأكدت إدارات مدرسية أن الطلبة تمكنوا من الاطلاع على نتائجهم بسهولة عبر بوابة الطالب، مشيرة إلى أن النتائج جاءت إيجابية بشكل عام، مع تحقيق نسب نجاح مرتفعة في مختلف المسارات، وسط حالة من الارتياح بين الطلبة وأولياء الأمور.

وأوضحت الإدارات أن المدارس بدأت منذ إعلان النتائج في متابعة استفسارات الطلبة وأولياء الأمور، وتقديم الدعم اللازم بشأن استخراج الشهادات الإلكترونية، إضافة إلى توضيح إجراءات امتحانات الإعادة للطلبة المستحقين لها.

طباعة الشهادات

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت إمكانية طباعة الشهادات الإلكترونية عبر بوابة الطالب لطلبة الصف الثاني عشر، بما يتيح للطلبة استكمال إجراءاتهم الأكاديمية والجامعية بسهولة.

ورداً على استفسارات عدد كبير من طلبة الثاني عشر وأولياء أمورهم بشأن عدم ظهور المعدل العام ضمن نتائج نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، أوضحت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أن بوابة الطالب تعرض درجات المواد الدراسية فقط، فيما يظهر المعدل العام عند إصدار وطباعة شهادة نهاية العام للطلبة المستوفين لشروط النجاح.

وجاء توضيح المدارس بالتزامن مع إتاحة نتائج طلبة الصف الثاني عشر اليوم عبر بوابة الطالب (Student Portal)، حيث أكدت أن عدم ظهور المعدل العام في البوابة يعد إجراء طبيعياً، ولا يعني وجود أي مشكلة في النتيجة، إذ سيتم إدراجه تلقائياً في شهادة نهاية العام بعد إتاحتها للطباعة.

وأبلغت المدارس أولياء الأمور بأن طباعة شهادة نهاية العام ستتضمن المعدل العام للطلبة الذين استوفوا متطلبات النجاح، مؤكدة أن نتائج المواد الدراسية ستكون متاحة للطلبة فور إعلانها، بينما سيظهر المعدل العام في الشهادة النهائية فقط، وهو ما يجيب عن تساؤلات العديد من الطلبة الذين لاحظوا عدم وجود المعدل ضمن صفحة النتائج في بوابة الطالب.

كما دعت المدارس الطلبة الذين يواجهون صعوبة في الدخول إلى بوابة الطالب بسبب عدم استلام بيانات الدخول أو نسيان كلمة المرور إلى التواصل مع إدارة المدرسة، أو مع فريق الدعم الفني بوزارة التربية والتعليم عبر البريد الإلكتروني SD@MOE.GOV.AE لاستعادة بيانات الدخول وتمكينهم من الاطلاع على نتائجهم وطباعة الشهادة.

وأوضحت المدارس كذلك دلالات الرموز التي قد تظهر في النتائج، مبينة أن الرمز (-) يعني أن الطالب مطالب بالتقدم لاختبار الإعادة في المادة، فيما يشير الرمز (*) إلى وجود درجات غير مكتملة، وفي هذه الحالة لن يتمكن الطالب من طباعة شهادة نهاية العام إلا بعد استكمال جميع الدرجات واعتمادها.

وشددت المدارس على أن جميع إجراءات إعلان النتائج وإصدار الشهادات تتم إلكترونياً عبر بوابة الطالب، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للاطلاع على النتائج وطباعة الشهادات، ومتمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح.

الإعادة مرة واحدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الإعادة تمثل الفرصة الأخيرة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في مواد المجموعة (A)، مشددة على عدم وجود اختبار بديل أو فترة تعويضية حتى في حال التغيب بعذر مقبول.

وأوضحت الوزارة، في دليل الأسئلة الشائعة لنهاية العام الدراسي، أن اختبارات الإعادة تشمل مواد المجموعة (A) فقط، وهي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء.

وبيّنت أن انتقال الطالب إلى الصف التالي يتطلب اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى، بواقع 50 % لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن، و60 % لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، على ألا يتجاوز الغياب دون عذر 15 يوماً خلال العام الدراسي.

وتحتسب أيام الغياب قبل الإجازات وبعدها، وآخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وفترات الاختبارات، بواقع يومين عن كل يوم غياب أثناء الاختبارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي لا يستوفي شروط الترفيع، سواء بسبب عدم اجتياز مواد المجموعة (A) أو تجاوز الحد المسموح للغياب دون عذر، سيعيد الصف. ولفتت إلى إمكانية تأجيل أو حجب إصدار الشهادة في حال وجود متطلبات غير مستكملة، مثل الالتزامات المالية، أو عدم إعادة الأجهزة المدرسية، أو نقص بيانات التسجيل، أو عدم استكمال الفحص الطبي للخدمة الوطنية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة المدارس قبل إصدار الشهادات لاستكمال الإجراءات المطلوبة.