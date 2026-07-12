مدارس توضح: المعدل العام لا يظهر في بوابة الطالب ويتاح فقط عند طباعة الشهادة

رداً على استفسارات عدد كبير من طلبة الثاني عشر وأولياء أمورهم بشأن عدم ظهور المعدل العام ضمن نتائج نهاية العام الدراسي 2025-2026، أوضحت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أن بوابة الطالب تعرض درجات المواد الدراسية فقط، فيما يظهر المعدل العام عند إصدار وطباعة شهادة نهاية العام للطلبة المستوفين لشروط النجاح.

وجاء توضيح المدارس بالتزامن مع إتاحة نتائج طلبة الصف الثاني عشر اليوم عبر بوابة الطالب (Student Portal)، حيث أكدت أن عدم ظهور المعدل العام في البوابة يعد إجراءً طبيعياً، ولا يعني وجود أي مشكلة في النتيجة، إذ سيتم إدراجه تلقائياً في شهادة نهاية العام بعد إتاحتها للطباعة.

وأبلغت المدارس أولياء الأمور بأن طباعة شهادة نهاية العام ستكون متاحة عبر بوابة الطالب في يوم إعلان نتائج كل مرحلة، حسب الجدول الزمني المعتمد من الوزارة، على أن تتضمن الشهادة المعدل العام للطلبة الذين استوفوا متطلبات النجاح، ولفتت المدارس ان اولياء امور الطلبه من الصفوف التاسع حتي الخادي عشر في حال رغبتهم في معرفه المجموع يمكن للمدارس ان توفر لهم مجموع الطالب .

وأكدت أن نتائج المواد الدراسية ستكون متاحة للطلبة فور إعلانها، بينما سيظهر المعدل العام في الشهادة النهائية فقط، وهو ما يجيب عن تساؤلات العديد من الطلبة الذين لاحظوا عدم وجود المعدل ضمن صفحة النتائج في بوابة الطالب.

كما دعت المدارس الطلبة الذين يواجهون صعوبة في الدخول إلى بوابة الطالب بسبب عدم استلام بيانات الدخول أو نسيان كلمة المرور إلى التواصل مع إدارة المدرسة، أو مع فريق الدعم الفني بوزارة التربية والتعليم عبر البريد الإلكتروني SD@MOE.GOV.AE لاستعادة بيانات الدخول وتمكينهم من الاطلاع على نتائجهم وطباعة الشهادة.

وأوضحت المدارس كذلك دلالات الرموز التي قد تظهر في النتائج، مبينة أن الرمز (-) يعني أن الطالب مطالب بالتقدم لاختبار الإعادة في المادة، فيما يشير الرمز (*) إلى وجود درجات غير مكتملة، وفي هذه الحالة لن يتمكن الطالب من طباعة شهادة نهاية العام إلا بعد استكمال جميع الدرجات واعتمادها.

وشددت المدارس على أن جميع إجراءات إعلان النتائج وإصدار الشهادات تتم إلكترونياً عبر بوابة الطالب، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للاطلاع على النتائج وطباعة الشهادات، ومتمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح