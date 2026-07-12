«التربية»: امتحانات الإعادة الفرصة الأخيرة.. ولا اختبار بديل حتى بعذر مقبول

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الإعادة تمثل الفرصة الأخيرة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في مواد المجموعة (A)، مشددة على عدم وجود اختبار بديل أو فترة تعويضية حتى في حال التغيب بعذر مقبول.

وأوضحت الوزارة، في دليل الأسئلة الشائعة لنهاية العام الدراسي، أن اختبارات الإعادة تشمل مواد المجموعة (A) فقط، وهي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء.

وبينت أن انتقال الطالب إلى الصف التالي يتطلب اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى، بواقع 50% لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن، و60% لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، إضافة إلى ألا يتجاوز الغياب دون عذر 15 يوماً خلال العام الدراسي. وتحتسب أيام الغياب قبل الإجازات وبعدها، وآخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وفترات الاختبارات، بواقع يومين عن كل يوم غياب أثناء الاختبارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي لا يستوفي شروط الترفيع، سواء بسبب عدم اجتياز مواد المجموعة (A) أو تجاوز الحد المسموح للغياب دون عذر، سيعيد الصف.

وفيما يخص طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، أوضحت أنهم سيؤدون الاختبارات في المدارس الحكومية تحت إشراف قطاع العمليات المدرسية.

وأكدت الوزارة أن الشهادات الدراسية الإلكترونية ستتاح عبر بوابة الطالب للطلبة المستوفين لمتطلبات الترفيع فقط، فيما يمكن تعديل أي بيانات غير صحيحة بعد إصدار الشهادة عبر مراجعة إدارة المدرسة وتقديم الوثائق المطلوبة، على أن يتم إنجاز التعديل خلال ثلاثة أيام عمل.

ولفتت إلى إمكانية تأجيل أو حجب إصدار الشهادة في حال وجود متطلبات غير مستكملة، مثل الالتزامات المالية، أو عدم إعادة الأجهزة المدرسية، أو نقص بيانات التسجيل، أو عدم استكمال الفحص الطبي للخدمة الوطنية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة المدارس قبل إصدار الشهادات لاستكمال الإجراءات المطلوبة.