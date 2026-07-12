الإمارات.. تعرف على شروط معادلة شهادات المنهجين البريطاني والأمريكي

حددت وزارة التربية والتعليم شروط ومتطلبات معادلة شهادات الثانوية العامة الصادرة عن المدارس الخاصة المطبقة للمنهجين البريطاني والأمريكي داخل الدولة، موضحة الضوابط الخاصة بكل منهج والوثائق المطلوبة للحصول على وثيقة المعادلة، بما يتيح للطلبة استكمال إجراءات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونياً عبر خدمة «معادلة شهادة دراسية – تعليم عام داخل الدولة (الصف الثاني عشر- الصف الثالث عشر) ، من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد مراجعة الطلب يتلقى المتعامل إشعاراً عند جاهزيته للدفع، يلي ذلك سداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً، قبل إصدار قرار معادلة الشهادة.

وأكدت أن جميع الطلبات تتطلب تقديم شهادة التخرج وكشف درجات آخر ثلاث سنوات دراسية، إلى جانب اشتراط دراسة مادة التربية الإسلامية للطلبة المسلمين، ودراسة مادة اللغة العربية للطلبة العرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع ضرورة رفع جميع المستندات بصيغة PDF، وبحجم لا يتجاوز 2 ميغابايت لكل مستند.

المنهاج البريطاني

وأوضحت الوزارة أن معادلة شهادة طلبة المنهاج البريطاني (المستوى العالي أو المستوى العالي الفرعي) تتطلب إثبات إتمام الصف الثاني عشر (السنة 13)، وذلك من خلال تقديم شهادة المستوى العالي A Level أو المستوى العالي الفرعي AS Level، بحيث يجتاز الطالب مادة واحدة معتمدة في المستوى العالي (A Level) أو مادتين معتمدتين في المستوى العالي الفرعي (AS Level) بتقدير لا يقل عن E

كما يشترط تقديم شهادة GCSE أو IGCSE مع اجتياز خمسة مواد معتمدة بتقدير لا يقل عن E، مع التأكيد على أن مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية لا تحتسبان ضمن المواد الخمس المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن شهادة BTEC Level 3 Diploma تعدل بشهادة الثانوية العامة المهنية، موضحة أنه للحصول على وثيقة المعادلة يجب تقديم شهادة BTEC Level 3 Diploma، على أن يكون الطالب قد أتم 120 ساعة معتمدة (Credit Points) أو أكثر، وبحد أدنى PP

وأضافت أن متطلبات معادلة شهادة BTEC تشمل كذلك استيفاء أحد المسارات الأكاديمية الإضافية، وذلك من خلال تقديم شهادة GCSE أو IGCSE مع اجتياز خمس مواد معتمدة بتقدير لا يقل عن E، أو تقديم شهادة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة (IB Middle Years Programme - MYP)، أو النجاح في International BTEC Level 2 Diploma بما لا يقل عن 480 ساعة معتمدة GLH

ولفتت الوزارة إلى أن متطلبات المعادلة تشمل أيضاً طلبة شهادة البكالوريا الدولية (IB Diploma) وبرنامج البكالوريا الدولية المهني (IB Career-related Programme)، وفق الاشتراطات المحددة لكل برنامج.

المنهاج الأمريكي

أما بالنسبة لطلبة المنهاج الأمريكي، فأوضحت الوزارة أن الحصول على معادلة الشهادة يتطلب تقديم دبلوم التخرج، إلى جانب كشوف درجات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، مع اجتياز خمسة مواد دراسية معتمدة، مشيرة إلى أن مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية لا تدخلان ضمن المواد الخمس المطلوبة، ويمكن للطالب مراجعة مدرسته للتأكد من المواد الأكاديمية المعتمدة.

وأضافت أن الطلبة مطالبون بإثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على إحدى الدرجات المعتمدة، وتشمل 5.0 في اختبار IELTS الأكاديمي أو 61 درجة في اختبار TOEFL iBT، فيما يُستثنى من هذا الشرط خريجو العام الدراسي 2024-2025.

كما اشترطت الوزارة استيفاء متطلبات الرياضيات من خلال الحصول على إحدى الدرجات المعتمدة، وتشمل 450 درجة في اختبار SAT Math 1، مع استثناء خريجي العام الدراسي 2024-2025 من هذا الشرط كذلك.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم استيفاء الطالب متطلبات اللغة الإنجليزية أو الرياضيات، يتم إصدار “معادلة محددة” وفق الضوابط المعتمدة، إلى حين استكمال الاشتراطات المطلوبة.

إجراءات التقديم

وأوضحت الوزارة أن إجراءات الحصول على المعادلة تمر بخمس مراحل، تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، يليها إشعار المتعامل بجاهزية الطلب للدفع، ثم سداد الرسوم، وأخيراً إصدار قرار معادلة شهادة التعليم العام.

وشددت على ضرورة التأكد من مطابقة جميع المستندات لمتطلبات الخدمة قبل رفعها، ودمج أي وثائق تخص المتطلب نفسه في ملف واحد، مع الالتزام برفعها بصيغة PDF، مبينة أن عدد المستندات المطلوبة يتراوح بين 3 و7 مستندات بحسب المنهج الدراسي.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة متطلبات كل منهج والتأكد من استيفاء الشروط الأكاديمية قبل تقديم الطلب، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار وثيقة المعادلة، واستكمال متطلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.