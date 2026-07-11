«التربية» تعتمد جداول اختبارات الإعادة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر





اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات الإعادة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة للعام الدراسي 2025-2026، على أن تُعقد الاختبارات خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو الجاري، وفق جداول تختلف بحسب الصف الدراسي والمسار التعليمي وصيغة الاختبار.

وبحسب الجداول المعتمدة، تنطلق اختبارات الإعادة يوم الثلاثاء 14 يوليو بمادة الرياضيات في الفترة الصباحية، تليها اللغة العربية في الفترة الثانية، فيما يؤدي الطلبة يوم الأربعاء 15 يوليو اختبار اللغة الإنجليزية ثم المادة العلمية المقررة لكل مسار، وتشمل العلوم أو الكيمياء بحسب الصف والمسار. ويخصص الخميس 16 يوليو لاختبارات الفيزياء أو العلوم، إلى جانب التربية الإسلامية، بينما تُختتم الاختبارات يوم الجمعة 17 يوليو بمادتي الأحياء والدراسات الاجتماعية للصفوف التي تتضمن خططها الدراسية هاتين المادتين.

وأوضحت الوزارة أن الجداول تشمل جميع المسارات التعليمية، وهي العام، والمتقدم، والنخبة، والتطبيقي، مع مراعاة طبيعة المواد الدراسية في كل مسار، كما تراعي اختلاف آلية الاختبار بين الصفوف الدراسية، إذ يؤدي طلبة الصف الرابع اختباراتهم ورقياً، بينما تعقد اختبارات الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر إلكترونياً.

وأكدت مدارس، في رسائل وجهتها إلى الطلبة وأولياء الأمور، أن ظهور علامة (-) في نتيجة الطالب يعني عدم اجتياز المادة واستحقاقه التقدم لاختبار الإعادة، مشددة على أن اختبارات الإعادة تمثل الفرصة الأخيرة لتحسين النتيجة، ولن تُعقد اختبارات إضافية بعدها للطلبة المتغيبين أو غير المتقدمين لها.

وأضافت المدارس أن نتائج الطلبة ستكون متاحة عبر بوابة الطالب الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، داعية الطلبة إلى الالتزام بمواعيد اختبارات الإعادة والاستعداد لها، باعتبارها الفرصة النهائية لاستكمال متطلبات النجاح والانتقال إلى الصف الدراسي التالي.

وتأتي اختبارات الإعادة ضمن منظومة التقييم المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بما يتيح للطلبة الذين لم يحققوا متطلبات النجاح في بعض المواد الدراسية فرصة أخيرة لتحسين نتائجهم واستكمال العام الأكاديمي وفق الضوابط والإجراءات المنظمة