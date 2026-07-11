«التربية» تقيّم المقاصف المدرسية للارتقاء بجودة الخدمات الغذائية

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى المشاركة في استبيان شامل لتقييم خدمات المقاصف المدرسية في المدارس ورياض الأطفال، بهدف الوقوف على مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلبة، والاستفادة من آراء المستفيدين في تطويرها بما يعزز الصحة المدرسية ويوفر بيئة تعليمية أكثر جودة وأماناً.

وأكدت الوزارة، في تعميم وجهته إلى المدارس الحكومية، أن التقييم يأتي ضمن جهودها المستمرة لمتابعة أداء المقاصف المدرسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة، من خلال إشراك أولياء الأمور في عملية التقييم، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جودة الحياة المدرسية، وتعزيز العادات الغذائية الصحية لدى الأبناء.

وأوضحت أن التقييم يهدف إلى جمع بيانات ومؤشرات دقيقة حول واقع خدمات المقاصف المدرسية، ورصد آراء أولياء الأمور وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن جودة الأغذية والوجبات المقدمة، ومستوى الخدمة، ومدى تنوع الخيارات الغذائية، إضافة إلى قياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة داخل المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد في متابعة أداء شركات تشغيل المقاصف، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، بما يدعم عمليات التخطيط والتطوير المستقبلي، ويرتقي بجودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلبة وفق أفضل الممارسات.

ووجهت المدارس إلى تعميم رابط الاستبيان على أولياء الأمور، مع تزويدهم ببيانات المدرسة وشركة التوريد المسؤولة عن تشغيل المقصف، لضمان دقة المعلومات وربط نتائج التقييم بكل مدرسة على حدة، بما يتيح إجراء تقييم أكثر شمولية وموضوعية للخدمات.

وأكدت الوزارة أن مشاركة أولياء الأمور في التقييم تمثل ركيزة مهمة في تطوير منظومة المقاصف المدرسية، إذ تسهم آراؤهم وملاحظاتهم في دعم جهود تحسين جودة الأغذية المقدمة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والتغذوية، بما ينعكس إيجاباً على صحة الطلبة وسلامتهم.

ويأتي هذا التوجه في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتعزيز الصحة المدرسية، ورفع كفاءة الخدمات المساندة داخل المدارس، بما يتوافق مع مستهدفات توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تحصيل الطلبة الأكاديمي ورفاههم الجسدي والنفسي، من خلال توفير خيارات غذائية صحية وآمنة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتواكب أفضل المعايير المعتمدة في مجال التغذية المدرسية.

كما يعكس التقييم نهج الوزارة في تعزيز ثقافة التحسين المستمر، والاعتماد على التغذية الراجعة من الميدان التربوي وأولياء الأمور في تطوير الخدمات، بما يضمن استدامة جودة المقاصف المدرسية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى الطلبة وأسرهم، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ أنماط الحياة الصحية داخل المجتمع المدرسي.