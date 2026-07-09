إعلان نتائج الثانوية العامة الأحد اعتباراً من الـ 10 صباحاً

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، كما كشفت في الوقت نفسه تفاصيل الشهادات الدراسية المعتمدة، وآلية إصدارها لجميع المراحل الدراسية.

إضافة إلى آلية احتساب درجات شهادة الصف الثاني عشر، موضحة أن المعدل النهائي يعتمد على مواد المجموعة (A) فقط، فيما تُرصد مواد المجموعة (B) بالحروف، دون احتسابها ضمن المجموع أو المعدل.

وأوضحت الوزارة أن عملية إعلان النتائج ستبدأ اعتباراً من الأحد الموافق 12 يوليو الجاري، وفق جدول زمني يراعي المراحل الدراسية، بما يضمن سهولة وصول الطلبة وأولياء الأمور إلى النتائج عبر الأنظمة الإلكترونية.

وحددت الوزارة يوم 12 يوليو الجاري لإعلان نتائج طلبة الصف الثاني عشر، عند الساعة الـ 10 صباحاً، فيما تُعلن نتائج طلبة الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر عند الساعة الـ 12 ظهراً من اليوم نفسه.

كما خصصت الوزارة يوم 13 يوليو 2026 لإعلان نتائج بقية المراحل الدراسية، إذ تُعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، بينما تُعلن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع عند الساعة الـ 12 ظهراً.

طباعة الشهادات

وأكدت الوزارة أنه بإمكان الطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات الإلكترونية عبر بوابة الطالب، وفق المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية، وذلك ابتداءً من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 12 صباحاً، بعد إعلان النتائج، بما يتيح الحصول على الشهادات إلكترونياً بسهولة.

ويأتي إعلان الجدول الزمني قبل أيام من اعتماد النتائج، في إطار استعدادات الوزارة لتيسير إجراءات الحصول على النتائج والشهادات إلكترونياً، بما يمكّن الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج، وإنجاز إجراءات طباعة الشهادات بسهولة، استعداداً للمرحلة الدراسية المقبلة، وإجراءات القبول الجامعي لطلبة الصف الثاني عشر.

وفي ما يتعلق بالشهادات الدراسية، كشفت الوزارة تفاصيل الشهادات المعتمدة لجميع المراحل الدراسية، موضحة محتوى الشهادات للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، وآلية احتساب النتائج، وإجراءات إصدار شهادات الصف الثاني عشر، والتحقق منها، واستخدامها داخل الدولة وخارجها.

وأفادت الوزارة بأن الطلبة الناجحين في الصفوف من الأول إلى الـ 11، والمستوفين لمتطلبات الترفيع، سيحصلون على «بيان درجات طالب ناجح»، يتضمن نتائج مواد المجموعتين (A) و(B) بالحروف، دون إظهار درجات مئوية أو متوسط نهائي، بما يتوافق مع نظام التقييم المعتمد.

وأوضحت أن شهادة الصف الثاني عشر، التي تُمنح في نهاية العام الأكاديمي للطلبة المستوفين لشروط النجاح، تختلف في محتواها عن شهادات بقية المراحل الدراسية، إذ تتضمن نتائج مواد المجموعة (A) بالحروف والنسب المئوية، فيما تظهر نتائج مواد المجموعة (B) بالحروف فقط.

ولا تدخل ضمن احتساب المعدل النهائي للطالب. وأضافت أن الشهادة تتضمن كذلك متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة (A)، بما يعكس الأداء الأكاديمي للطالب في المواد التي تدخل ضمن احتساب المعدل النهائي.

وأكدت الوزارة أن شهادة الصف الثاني عشر تصدر إلكترونياً، ويمكن التحقق من صحتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يضمن موثوقية الوثيقة، وسهولة التحقق منها لدى مختلف الجهات.

نسخة مصدقة

وأشارت إلى أن الشهادة الدراسية تُرفق إلكترونياً بملف الطالب، عبر أنظمة وزارة التربية والتعليم بصيغة (PDF)، مع السماح للطلبة بطباعتها، لتكون صالحة للاستخدام عند الحاجة.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتيح كذلك إصدار نسخة ورقية رسمية مصدقة من شهادة الصف الثاني عشر، تحمل شعار وزارة التربية والتعليم، لاستخدامها خارج الدولة، وذلك من خلال تقديم الطلب إلكترونياً عبر الخدمات الرقمية للوزارة، على أن يتم إرسال الشهادة إلى مقدم الطلب بواسطة شركة توصيل.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير الخدمات التعليمية الرقمية، وتسهيل حصول الطلبة والخريجين على وثائقهم الأكاديمية، مع توفير آليات تحقق إلكترونية، تعزز موثوقية الشهادات، وتسهل اعتمادها لدى مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن الشهادة النهائية تتضمن في أسفلها سلّم التقديرات المعتمد لجميع المسارات الدراسية، والذي يوضح المقابل الحرفي لكل نطاق من الدرجات، إذ يبدأ التقدير A+ من 97 إلى 100 درجة، وA من 93 إلى 96.99، وA- من 90 إلى 92.99، ثم تتدرج بقية التقديرات حتى F للدرجات الأقل من 50.