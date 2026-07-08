" التربية" تكشف تفاصيل الشهادات الدراسية وآلية إصدار شهادات الصف الـ12

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل الشهادات الدراسية المعتمدة للطلبة وآلية إصدارها لجميع المراحل الدراسية، موضحةً محتوى الشهادات للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، وآلية احتساب النتائج، إضافة إلى إجراءات إصدار شهادات الصف الثاني عشر والتحقق منها واستخدامها داخل الدولة وخارجها.

وأفادت الوزارة، بأن الطلبة الناجحين في الصفوف من الأول إلى الحادي عشر، والمستوفين لمتطلبات الترفيع، سيحصلون على “بيان درجات طالب ناجح”، يتضمن نتائج مواد المجموعتين (A) و(B) بالحروف، دون إظهار درجات مئوية أو متوسط نهائي، بما يتوافق مع نظام التقييم المعتمد.

وأوضحت أن شهادة الصف الثاني عشر (الحلقة الثالثة)، التي تمنح في نهاية العام الأكاديمي للطلبة المستوفين لشروط النجاح، تختلف في محتواها عن شهادات المراحل الأخرى، إذ تتضمن نتائج مواد المجموعة (A) بالحروف والنسب المئوية، فيما تظهر نتائج مواد المجموعة (B) بالحروف فقط، ولا تدخل ضمن احتساب المعدل النهائي للطالب.

وأضافت أن الشهادة تتضمن كذلك متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة (A)، بما يعكس الأداء الأكاديمي للطالب في المواد التي تدخل ضمن احتساب المعدل النهائي.

وفيما يتعلق بسياسة إصدار شهادة الصف الثاني عشر، أكدت الوزارة أن الشهادة تصدر إلكترونياً، ويمكن التحقق من صحتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يضمن موثوقية الوثيقة وسهولة التحقق منها لدى مختلف الجهات.

وأشارت إلى أن الشهادة الدراسية تُرفق إلكترونياً بملف الطالب عبر أنظمة وزارة التربية والتعليم بصيغة (PDF)، مع السماح للطلبة بطباعتها باستخدام طابعة ملونة على ورق أبيض عالي الجودة بحجم (A4)، لتكون صالحة للاستخدام عند الحاجة.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتيح كذلك إصدار نسخة ورقية رسمية مصدقة من شهادة الصف الثاني عشر تحمل شعار وزارة التربية والتعليم، لاستخدامها خارج الدولة، وذلك عبر تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الخدمات الرقمية للوزارة، على أن يتم إرسال الشهادة إلى مقدم الطلب بواسطة شركة توصيل.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير الخدمات التعليمية الرقمية، وتسهيل حصول الطلبة والخريجين على وثائقهم الأكاديمية، مع توفير آليات تحقق إلكترونية تعزز موثوقية الشهادات وتسهل اعتمادها لدى مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.