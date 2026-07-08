الإمارات.. 12 يوليو إعلان نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم البرنامج الزمني لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2025-2026 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، حيث تبدأ عملية إعلان النتائج اعتباراً من الأحد 12 يوليو الجاري، وفق جدول زمني يراعي المراحل الدراسية، بما يضمن سهولة وصول الطلبة وأولياء الأمور إلى النتائج عبر الأنظمة الإلكترونية.

وحددت الوزارة يوم 12 يوليو 2026 لإعلان نتائج طلبة الصف الثاني عشر عند الساعة 10 صباحاً، فيما تُعلن نتائج طلبة الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر عند الساعة 12 ظهراً من اليوم نفسه.

كما خصصت الوزارة يوم 13 يوليو 2026 لإعلان نتائج بقية المراحل الدراسية، إذ تُعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في تمام الساعة 10 صباحاً، بينما تُعلن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع عند الساعة 12 ظهراً.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان الطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات الإلكترونية عبر بوابة الطالب، وفق المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحاً بعد إعلان النتائج.

ويأتي إعلان الجدول الزمني قبل أيام من اعتماد النتائج، في إطار استعدادات الوزارة لتيسير إجراءات الحصول على النتائج والشهادات إلكترونياً، بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج وإنجاز إجراءات طباعة الشهادات بسهولة، استعداداً للمرحلة الدراسية المقبلة وإجراءات القبول الجامعي لطلبة الصف الثاني عشر.