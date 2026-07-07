مدارس حكومية تدعو أولياء الأمور لاستكمال «ميثاق الشراكة» تجنباً لحجب شهادات أبنائهم





عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور تنبيهات عاجلة دعتهم فيها إلى سرعة استكمال توقيع ميثاق الشراكة بين ولي الأمر ووزارة التربية والتعليم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، محذرة من أن عدم استكمال الإجراء قد يترتب عليه حجب الشهادة النهائية للطالب، إلى جانب تعطل عدد من الخدمات الإجرائية الأخرى.

وأكدت المدارس، في رسائل عممتها عبر منصاتها الرسمية وقنوات التواصل مع أولياء الأمور، أن توقيع الميثاق يعد من المتطلبات الأساسية الواجب استكمالها، مثمنة تعاون أولياء الأمور الذين أنجزوا الإجراء خلال الفترة الماضية، وداعية بقية الأسر إلى الإسراع في استكماله قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأوضحت المدارس أن عدم توقيع ميثاق الشراكة قد يؤدي إلى عدم إتاحة الشهادة النهائية للطالب، إضافة إلى تأثر بعض الخدمات الإلكترونية والإدارية المرتبطة بملف الطالب، ما قد ينعكس على إجراءات التسجيل أو استخراج الوثائق المدرسية مستقبلاً.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى الدخول إلى بوابة أولياء الأمور التابعة لوزارة التربية والتعليم، واستكمال خطوات توقيع الميثاق إلكترونياً، مؤكدة أن العملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وتسهم في استكمال متطلبات الملف المدرسي للطالب.

كما أشارت إلى أنه في حال مواجهة أي صعوبات تقنية أثناء تنفيذ الإجراء، يمكن لولي الأمر مراجعة إدارة المدرسة أو المجمع التعليمي للحصول على الدعم اللازم، بما يضمن إنجاز العملية دون تأخير.

ويأتي التعميم في إطار حرص المدارس على استكمال المتطلبات الإدارية قبل إصدار النتائج النهائية والوثائق المدرسية، وضمان عدم تأثر الطلبة بأي إجراءات يمكن تفاديها عبر استكمال البيانات والالتزامات المطلوبة في الوقت المحدد.