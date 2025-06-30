الأربعاء المقبل آخر موعد لتقديم طلبات مراجعة درجات الثاني عشر

حددت وزارة التربية والتعليم بعد غد الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 كموعد نهائي لتقديم طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الثالث لطلبة الصف الثاني عشر، في إطار فترة قصيرة تمتد من اليوم الإثنين وحتى مساء الأربعاء، وتتيح للطلبة تقديم تظلماتهم إلكترونياً في 3 مواد فقط من الجزء الكتابي، من بين: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، الرياضيات، والعلوم.

ودعت الوزارة الطلبة إلى استخدام الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم طلبات التظلم عبر المنصة:

‏ https://idh.ese.gov.ae/complain

مؤكدة أن نتائج المراجعة ستصدر خلال 3 أيام عمل من تاريخ إغلاق باب التقديم.

وفيما يتعلق بالطلبة من الصف الثالث حتى الحادي عشر، فيمكنهم التوجه إلى مدارسهم مباشرة لتقديم الطلبات يدوياً ضمن نفس الإطار الزمني المحدد وعدد المواد المسموح بها.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالفترة الزمنية المعلنة، مؤكدة أن أي طلب يُقدم بعد الموعد المحدد لن يُنظر فيه، وذلك حرصاً على سرعة إنهاء مرحلة التظلمات تمهيداً لإصدار الشهادات وتنفيذ إجراءات الإعادة إن وجدت.

وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم نتائج الصف الثاني عشر، فيما تُنشر نتائج الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر عند الساعة الرابعة عصراً. كما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الخامس حتى الثامن في العاشرة صباحاً من يوم غد الثلاثاء، على أن تصدر نتائج الصفوف من الأول حتى الرابع في الرابعة عصر اليوم نفسه.

وتُتيح الوزارة للطلبة وذويهم طباعة الشهادات الدراسية من خلال «بوابة الطالب» الإلكترونية على الرابط: student.ese.gov.ae، وذلك من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل. كما أوصت بحفظ نسخة إلكترونية بصيغة PDF، وطباعتها على ورق مقوى لاستخدامها في التقديم للجامعات أو الجهات الرسمية

من جانبها أعربت إدارات مدرسية عن رضاها على نتائج الفصل الدراسي الثالث لهذا العام، مؤكدة أن النسب المحققة تعكس جدية الطلبة والتزام الكوادر التعليمية بالخطة الدراسية المعتمدة. وأوضحت أن النتائج كانت بمثابة تتويج لجهود مشتركة بين المدرسة والأسرة، ما ساهم في رفع مستوى الأداء الأكاديمي في مختلف المواد.

وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة أن نتائج العام الجاري جاءت أفضل من الأعوام السابقة، سواء من حيث معدلات النجاح أو أعداد الطلبة الذين تجاوزوا نسبة 90% في مدارسهم وأشارت إلى أن التحليل الأولي للنتائج يُظهر تحسناً ملحوظاً في أداء الطلبة في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، بفضل البرامج الإثرائية والدعم الفردي الذي حصل عليه الطلبة خلال العام الدراسي.

كما أبدى أولياء الأمور ارتياحهم لنتائج أبنائهم، مشيرين إلى أن التواصل المنتظم مع المدارس، وحرصها على تقديم التغذية الراجعة المستمرة، كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. واعتبروا أن هذه النتائج ثمرة للاستقرار الأكاديمي والدعم النفسي والتربوي الذي حصل عليه الطلبة.

وقالت إدارات مدرسية إن نسب النجاح المرتفعة تعكس نضج الطلبة الأكاديمي واستيعابهم للمناهج، رغم التحديات التي شهدها العام الدراسي. وأكدت أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من العمل على ترسيخ المهارات التحليلية والتفكير الناقد، بما يضمن استمرار هذا المنحنى التصاعدي في السنوات المقبلة.