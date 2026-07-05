الإمارات .. مدارس تطالب طلبة الثاني عشر بمراجعة بياناتهم قبل إعلان النتائج

وجهت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم نداءً إلى جميع طلبة الصف الثاني عشر، دعتهم فيه إلى الدخول فوراً إلى بوابة الطالب الإلكترونية (Student Portal)، ومراجعة بياناتهم الشخصية والتأكد من مطابقتها بالكامل مع البيانات الواردة في جواز السفر، وذلك لتفادي أي مشكلات قد تؤثر في إصدار الوثائق الرسمية أو إجراءات القبول الجامعي ومعادلة الشهادات.

وأكدت إدارات مدرسية أن عملية تدقيق البيانات تأتي في إطار الاستعدادات النهائية التي تسبق إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، وإصدار الشهادات وكشوف الدرجات الرسمية، مشددة على أهمية التأكد من صحة الاسم باللغتين العربية والإنجليزية كما هو مثبت في جواز السفر، إلى جانب مراجعة جميع البيانات الشخصية المسجلة في النظام.

وأوضحت المدارس أن أكثر الأخطاء التي يتم رصدها تتمثل في وجود اسم زائد أو ناقص، أو اختلاف في كتابة الاسم باللغة العربية أو الإنجليزية، إضافة إلى عدم إدراج اسم العائلة أو القبيلة كما هو مثبت في جواز السفر، وهي أخطاء قد تتسبب في تأخير بعض الإجراءات الرسمية المرتبطة بالجامعات أو الجهات المعنية بمعادلة الشهادات.

ودعت المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم تأجيل مراجعة البيانات، وإبلاغ المدرسة فوراً في حال اكتشاف أي اختلاف، لضمان تحديث المعلومات قبل اعتماد الوثائق النهائية.

كما بينت أن الإجراءات المطلوبة في حال وجود أي خطأ تتمثل في إرسال صورة من هوية الطالب الإماراتية أو بطاقة الهوية، إلى جانب صورة واضحة من جواز السفر إلى قسم شؤون الطلبة في المدرسة، حتى يتم تعديل البيانات والتأكد من مطابقتها للوثائق الرسمية قبل إصدار الشهادات.

وشددت إدارات المدارس على أن دقة البيانات الشخصية تمثل خطوة أساسية لضمان إصدار الشهادات الرسمية بصورة صحيحة، وتسهيل إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، داعية جميع طلبة الصف الثاني عشر إلى إنجاز عملية المراجعة في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى إعلان النتائج.