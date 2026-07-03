1400 طالب من 130 مدرسة في دورات صيفية لشرطة دبي

سجل البرنامج الصيفي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بشكل سنوي إقبالاً لافتاً، حيث تجاوز عدد الراغبين في التسجيل إلكترونياً 145 ألفاً، في مؤشر يعكس ثقة الأسر في البرامج الأمنية والتربوية الموجهة للطلبة خلال الإجازة الصيفية، فيما كشفت التغذية الراجعة انخفاضاً في السلوكيات السلبية وارتفاعاً في سقف الوعي الأمني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي لإعلان انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2026 ويستمر حتى 30 يوليو، ويقام تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة)، وتنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، وبالشراكة مع عدد من الجهات والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وتستهدف الدورات هذا العام قرابة 1400 طالب وطالبة من 130 مدرسة حكومية وخاصة يمثلون 31 جنسية، ضمن منظومة برامج تجمع بين التدريب الأمني والرياضي والمهاري والتوعوي.

حرص مستمر

وأكد العميد ناصر حميد الزري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة،.

وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بما يجنبهم الوقوع فيها وتعريضهم للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن التدريب العسكري لهذا العام سيتم فيه تطبيق طرق جديدة ومبتكرة تتناسب مع جميع الأعمار والمستويات.

وقال العميد عيسى أحمد سالم، مدير مركز شرطة المرقبات ممثل الإدارة العامة لمراكز الشرطة، إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المؤسسات وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة، إضافة إلى تطبيق منهجية علمية في تنفيذ البرامج الصيفية المتنوعة التي تؤصل في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة.

وقال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن الدورات الصيفية لهذا العام ستوزع على 12 مركزاً تدريبياً، منها 8 مراكز للدورات الشاملة التي تتضمن التدريب الرياضي والعسكري.

بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية والورش التدريبية والزيارات الميدانية، وذلك في مجمع زايد التعليمي بكل من عود المطينة، والخوانيج، والورقاء، والبرشاء شمال، والبرشاء جنوب، ومدرسة أسماء بنت النعمان، ومدرسة حتا، أما المراكز الخمسة الأخرى فهي للدورات التخصصية التي تشمل الغوص، والسباحة، والمستجيب الأمني الصغير (901)، والمتحري الواعد، وقادة المستقبل.

وبيّن أن الدورة الصيفية لهذا العام ستتضمن برامج مساندة في العديد من المجالات، ومن ضمنها رعاية الخيل، ورعاية الكلاب البوليسية، وبرنامج قادة المستقبل، وقيادة الدراجات المائية، وقيادة الدراجات الهوائية، وزيارة لمكتبة حتا، ومركز الشرطة الذكي في حتا.

واستعرض العميد عبدالرحمن المعمري نتائج الدورات الصيفية في العام الماضي 2025، والتي شارك فيها 1136 طالباً وطالبة من 31 جنسية في 21 مركزاً تدريبياً.

استثمار أوقات الطلبة في تدريبات متخصصة على الغوص والسباحة والعمل الشرطي

ناصر الزري:

إعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة