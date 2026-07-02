رسالة لأولياء الأمور.. 3 مواد على أبنائكم الاحتفاظ بكتبها

وجهت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور والطلبة إلى ضرورة الاحتفاظ بعدد من كتب الفصل الدراسي الثالث وعدم تسليمها أو تركها في المدارس، وتحديداً ثلاث مواد، اللغة العربية والعلوم والرياضيات، لعدد من الصفوف، السادس والسابع والتاسع، وذلك لاستخدامها في تدريس أجزاء من محتوى الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل 2026-2027، في إطار تعزيز استمرارية التعلّم، وضمان التكامل بين محتوى الفصول الدراسية، إلى جانب ترشيد استخدام الموارد التعليمية والحد من الهدر.

وأوضحت المدارس، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، أن بعض الكتب الدراسية ستظل معتمدة خلال الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، الأمر الذي يستوجب الاحتفاظ بها طوال الإجازة الصيفية وإحضارها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشملت الكتب المطلوب الاحتفاظ بها كتاب «التطبيقات النحوية» لمادة اللغة العربية لطلبة الصفين السادس والسابع في المسارين العام والمتقدم، وكتاب Inspire Physical Science لمادة العلوم لطلبة الصف السابع (المتقدم)، إضافة إلى كتاب «العلوم المتكاملة» لطلبة الصف السادس (العام)، وكتاب «العلوم المتكاملة» لطلبة الصف السابع (العام).

كما أشارت الوزارة في تعميمها إلى الاحتفاظ بكتاب Integrated 1 لمادة الرياضيات لطلبة الصف التاسع (العام)، لاستخدامه خلال الفصل الدراسي الأول من العام المقبل.

وأكدت المدارس أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تحقيق التكامل بين محتوى الفصول الدراسية، والاستفادة من الكتب الدراسية في أكثر من فصل عند الحاجة، بما يسهم في استمرارية العملية التعليمية، وترشيد الإنفاق على الموارد التعليمية، وتقليل الهدر.

وفي سياق متصل، دعت إدارات المدارس طلبة الصف الثاني عشر إلى الالتزام بإحضار الأجهزة الإلكترونية والشواحن الخاصة بها خلال آخر يوم في أداء اختبارات نهاية العام، وتسليمها للمدرسة.

وشددت المدارس على أهمية تعاون أولياء الأمور مع هذه التوجيهات، من خلال التأكد من احتفاظ أبنائهم بالكتب المحددة، وعدم تركها داخل الصفوف أو تسليمها للمدرسة، بما يضمن الاستفادة منها في العام الدراسي المقبل ويجنب الأسر الحاجة إلى استبدالها أو البحث عنها لاحقاً.