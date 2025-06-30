29757 طالباً يدرسون في مجمعات زايد التعليمية

أفاد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، ممثل في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بأن إجمالي عدد مجمعات مشروع «مجمعات زايد التعليمية»، وصل إلى 15 مجمعاً على مستوى الدولة.

وقال التقرير، إن مشروع «مجمعات زايد التعليمية» الذي أطلق في عام 2023، بقيمة 1.3 مليار درهم، واستكمل المشروع خلال السنة المالية 2024، للبدء في المرحلة الثانية من المجمعات، بمخصص 250 مليون درهم، والتي تم صرفها بشكل كامل، على أن يتم استكمال هذه المرحلة في عام 2025، بمخصص 375 مليون درهم.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين 29 ألفاً و757 طالباً، منهم 27 ألفاً و6 طلاب من مواطني الدولة، مقابل 2751 طالباً من غير المواطنين، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد المعلمين إلى 1729 معلماً، بينهم 828 معلماً مواطناً.

وحول التوزيع الجغرافي للمجمعات، فقد أشار التقرير إلى وجود 5 مجمعات في إمارة دبي، تضم 9187 طالباً و555 معلماً، يشكل المعملون المواطنون منهم ما نسبته 35.86 %، و3 مجمعات في إمارة الشارقة، تضم 6464 طلباً و377 معلماً، يشكل المواطنون منهم ما نسبته 25.99 % من إجمالي العاملين.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد مجمعات زايد التعليمية في إمارة رأس الخيمة 3 مراكز، تضم 5972 طالباً و337 معلماً، بينهم 229 معلماً مواطناً، يشكلون ما نسبته 67.95 % من إجمالي عدد المعلمين، وتضم إمارة الفجيرة 3 مجمعات، بواقع 5870 طالباً و330 معلماً، يشكل المواطنون منهم ما نسبته 75.76 %، في الوقت الذي تضم فيه إمارة عجمان مجمعاً يضم 2264 طلباً و130 معلماً، يشكل المواطنون منهم ما نسبته 40 %، بواقع 52 معلماً.