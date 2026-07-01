الإمارات.. اعتماد جداول الاختبارات التعويضية للصفوف من الـ 5 حتى الـ 12

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2025-2026، لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، على أن تعقد الاختبارات خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، وفق جداول موزعة بحسب الصفوف والمسارات الدراسية، مع اعتماد فترتين للامتحان في عدد من الأيام، بما يتيح لبعض الطلبة أداء مادتين في اليوم الواحد، إلى جانب إصدار موجهات عامة لتنظيم سير الاختبارات وضمان انسيابية تنفيذها.

ووفق الجداول المعتمدة، تبدأ الاختبارات يوم الاثنين 6 يوليو باختبار الرياضيات من الساعة 9 صباحاً حتى 11، يعقبه اختبار الدراسات الاجتماعية من الساعة 12 ظهراً حتى 2 بعد الظهر للصفوف والمسارات التي تتضمنها الجداول، ويؤدي الطلبة يوم الثلاثاء 7 يوليو اختبار اللغة الإنجليزية، فيما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر الاختبار على جزأين متتاليين، يبدأ الأول «الكتابة» من الساعة 9 حتى 10.30 صباحاً، ويليه جزء «القراءة» من 10.30 حتى 11.30 صباحاً، باعتبارهما جزأين من اختبار المادة نفسها.

ويخصص الأربعاء 8 يوليو لاختبارات العلوم أو الفيزياء بحسب الصف والمسار خلال الفترة الصباحية، بينما يؤدي الطلبة في الفترة الثانية اختبار التربية الإسلامية. كما يتضمن اليوم نفسه اختبار الكيمياء لطلبة المسارين المتقدم في الصف العاشر، والعام والمتقدم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، فيما يؤدي طلبة الصف التاسع المتقدم والثاني عشر بمختلف مساراته اختبار الأحياء خلال الفترة الثانية وفق الجداول المعتمدة، وتختتم الاختبارات يوم الخميس 9 يوليو بمادة اللغة العربية من 9 صباحاً حتى 11، بينما يؤدي طلبة بعض المسارات اختبار الأحياء من 12 حتى 2 ظهراً، ليشهد اليوم أيضاً فترتين لعدد من الصفوف والمسارات.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات التعويضية تستهدف الطلبة الذين تغيبوا عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث بعذر مقبول، إضافة إلى الطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية أثناء أداء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم عبر منصة IDH، بما يضمن منحهم فرصة أداء الاختبارات التعويضية وفق الضوابط المعتمدة.

وشددت على أن جميع الاختبارات ستعقد إلكترونياً للصفوف من الـ 5 حتى الـ 12 بجميع المسارات، مع إلزام الطلبة بالحضور الفعلي إلى المدرسة لأداء الاختبارات، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، كما أوضحت أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة سيؤدون جميع اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، فيما سيكون اختبار اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر اختباراً إلكترونياً يتكون من جزأين هما الكتابة والقراءة وفق المواعيد المحددة في الجدول.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة الاختبارات، باعتبارها شرطاً أساسياً لأداء الاختبارات الإلكترونية، كما أرفقت موجهات خاصة باستخدام الآلات الحاسبة، حددت من خلالها المواد والصفوف التي يسمح فيها باستخدام الحاسبة العلمية أو حاسبة الرسوم البيانية، والمواد التي لا يسمح فيها باستخدام أي آلة حاسبة، بما يتناسب مع طبيعة المادة والمسار الدراسي.

وأكدت الوزارة كذلك أن الاختبارات التعويضية ستقتصر على الطلبة الذين تم اعتماد أسمائهم مسبقاً، سواء بسبب التغيب بعذر مقبول أو مواجهة مشكلات تقنية خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، بعد إدراج بياناتهم من قبل إدارات المدارس ضمن رابط حالات الغياب والخلل التقني المعتمد، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الواردة في دليل تنظيم وإدارة الاختبارات المدرسية، مع إخطار الطلبة المستهدفين وأولياء أمورهم بمواعيد الاختبارات، مؤكدة أنه لن تتوافر أي فرصة بديلة للاختبار التعويضي بعد انتهاء الفترة المحددة.