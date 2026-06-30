الإمارات.. نتائج نهاية العام الدراسي خلال يومي 12 و 13 يوليو

يختتم طلبة الصفوف التاسع متقدم والحادي عشر والثاني عشر لمختلف أنواع المسارات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي 2025-2026 يوم 3 يوليو المقبل، فيما يختتم طلبة الصفوف ‏الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع عام والعاشر عام ومتقدم، اختباراتهم يوم 2 يوليو، بينما تبدأ الاختبارات التعويضية لكافة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو، والمخصصة للطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة للفصل الدراسي الثالث، وتتولى إدارات المدارس حصر الحالات التي تعرضت لأعطال تقنية أو مشكلات حالت دون أداء الاختبار بالشكل المطلوب، واعتماد الطلبة المستحقين لأداء الاختبارات التعويضية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وبحسب البرمجة الزمنية، تبدأ مرحلة تحليل نتائج نهاية العام الدراسي وإصدارها خلال الفترة من 12 إلى 13 يوليو، كما خصصت الوزارة الفترة من 13 إلى 17 يوليو لتنفيذ التدريب التخصصي للكادرين الإداري والتعليمي، استعداداً للعام الدراسي الجديد، فيما تُعقد اختبارات الإعادة يومي 14 و17 يوليو للطلبة المستحقين. وتتضمن الخطة الزمنية أيضاً تحليل نتائج الإعادة وإصدارها يوم 20 يوليو، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتائج. وحددت الوزارة 18 يوليو 2026 موعداً لبدء الإجازة الصيفية للكادرين الإداري والتعليمي، وذلك بعد استكمال جميع الأعمال المرتبطة بالاختبارات وإعلان النتائج، وفق البرمجة الزمنية المعتمدة للفصل الدراسي الثالث.