6150 طالباً من أصحاب الهمم يتلقون رعاية متكاملة في مراكز التأهيل بالدولة

أفادت إحصائيات حكومية، أن عدد الطلبة من أصحاب الهمم في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالدولة، حسب فئات العمر والقطاع المدرسي للعام الدراسي الماضي، وصل إلى 6150 طالباً وطالبة بنسبة 67 % من الذكور و33 % من الإناث.

وتقدم المراكز رعاية متكاملة وخدمات نوعية تعليمية لأصحاب الهمم لمنحهم الفرصة للاندماج الكامل في المجتمع، انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري لهذه الفئة في المجتمع ككل.

وأوضحت أن الطلبة المدرجين من فئات الإعاقة الذهنية والتوحد، الإعاقة السمعية، الإعاقة الجسدية، الإعاقة البصرية، متعدد الإعاقات، تأخر نمائي، صعوبات التعلم المحددة والتواصل، ويبلغ عدد الطلبة من فئة الإعاقة الذهنية 2661، في المراكز الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، فيما يبلغ عدد الطلبة من فئة التوحد2257، و148 إعاقة سمعية، 74 إعاقة جسدية، و8 إعاقات بصرية، فيما وصل عدد الطلبة العام الماضي من فئة متعددي الإعاقة 850 طالباً وطالبة، ومن فئة التأخر النمائي 142 طالباً وطالبة، وطالب واحد من فئة صعوبات التعلم المحددة، وتسعة طلاب من فئة التواصل.

ووفقاً لإحصائيات على موقع وزارة تمكين المجتمع، يشكل طلبة الإعاقة الذهنية نسبة 43%، والتوحد بنسبة 37%، ومتعدد الإعاقات بنسبة 14%، التأخر النمائي بنسبة 2%، والإعاقة البصرية 1%، والإعاقة السمعية 3% والتوحد 37%.