«الثاني عشر» يواصل الامتحانات اليوم.. ومدارس تدعم الطلبة افتراضياً

يواصل طلبة الصف الثاني عشر، اليوم، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثالث الأخير من العام الدراسي 2025 - 2026، في مختلف المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وسط أجواء تنظيمية مستقرة، واستمرار استعدادات المدارس لتقديم مختلف أشكال الدعم الأكاديمي والنفسي للطلبة حتى نهاية فترة الاختبارات.

وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة، أن خطط الدعم لم تتوقف مع انطلاق الامتحانات، بل استمرت من خلال تنظيم حصص افتراضية مسائية، عبر المنصات التعليمية، يقدمها معلمو المواد الأساسية، للإجابة عن استفسارات الطلبة، ومراجعة أبرز الأفكار والمفاهيم، والتدريب على أنماط الأسئلة، بما يسهم في تعزيز ثقة الطلبة قبل كل اختبار.

وأوضحت الإدارات أن هذه الحصص شهدت تفاعلاً وإقبالاً من الطلبة، لكونها توفر فرصة لمراجعة النقاط التي تحتاج إلى توضيح، إلى جانب تقديم إرشادات حول إدارة الوقت أثناء الاختبار، وآلية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية، بما يساعد الطلبة على تحقيق أفضل أداء.

وفي ما يتعلق بالاختبارات التي أداها الطلبة خلال الأيام الماضية، أكدت إدارات مدرسية أن امتحانات الرياضيات واللغة الإنجليزية والكيمياء، جاءت متوافقة مع الهيكل التعليمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وراعت جميع مستويات الطلبة، إذ تضمنت أسئلة مباشرة تقيس الفهم والاستيعاب، إلى جانب عدد محدود من الأسئلة التي تميز الطلبة ذوي المستويات العليا.

وأضافت أن الاختبارات جاءت في متناول غالبية الطلبة، ولم تخرج عن نواتج التعلم المقررة، كما سارت الاختبارات الإلكترونية بصورة مستقرة، دون تسجيل ملاحظات تقنية مؤثرة، في ظل جاهزية البنية الرقمية داخل المدارس، وتوافر فرق الدعم الفني للتعامل مع أي مواقف طارئة.

وأشارت الإدارات إلى أن المؤشرات الأولية وردود فعل الطلبة بعد اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية والكيمياء، عكست ارتياحاً عاماً لمستوى الأسئلة.

حيث أكد معظم الطلبة أنها جاءت من المنهج الدراسي، ووفق الهيكل المعتمد، مع توزيع متوازن للأسئلة، من حيث درجات الصعوبة، بما يمنح الطالب المتوسط فرصة تحقيق نتائج جيدة، وفي الوقت نفسه، يتيح للطلبة المتفوقين إبراز مستوياتهم الأكاديمية.

ولفتت إلى أن لجان الامتحانات تواصل تطبيق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، لضمان سير الاختبارات بسلاسة، من خلال التحقق من جاهزية الأجهزة الإلكترونية، وتوفير بيئة هادئة داخل اللجان، ومتابعة دخول الطلبة إلى المنصات الإلكترونية، إلى جانب الالتزام بجميع التعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

وأكدت أن المعلمين والإدارات المدرسية يواصلون تقديم الدعم والإرشاد للطلبة وأولياء الأمور، حتى آخر يوم في الامتحانات، مع التشديد على أهمية تنظيم أوقات المراجعة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، والابتعاد عن التوتر، بما ينعكس إيجاباً على أداء الطلبة خلال الاختبارات المتبقية.