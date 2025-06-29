الطالب حميد عادل: تهنئة محمد بن راشد مصدر فخر واعتزاز

عبّر الطالب حميد عادل محمد عبدالله عبيد، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع الشارقة من المسار العام، عن سعادته الغامرة بالتفوق، موجهاً رسالة إلى طلاب الأعوام المقبلة بأن فرحة التخرج تستحق كل تعب وجهد يُبذل في الطريق.

وأوضح أن شعور الفرح الذي عاشه في تلك اللحظة لا يمكن وصفه، خاصة حين شاهد تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي كانت مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له.

وأكد أن ما تحقق لم يكن لولا وقوف أسرته إلى جانبه، ودعم قيادة الدولة، وجهود مدرسته ومعلميه، مشيراً إلى أن ذلك يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه التعليم في دولة الإمارات.