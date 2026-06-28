حصص المشاهدة تحسم تعيين المعلمين في المدارس الخاصة

تكثف مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة استعداداتها للعام الدراسي المقبل 2026 - 2027، من خلال تنفيذ حصص مشاهدة للمعلمين المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، ضمن مرحلة تعد الأهم في إجراءات التوظيف، بهدف اختيار الكفاءات القادرة على تقديم تعليم نوعي، يتماشى مع مستهدفات تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز جودة التعلم داخل الصفوف الدراسية منذ اليوم الأول من الدراسة.

وأكدت إدارات مدارس أن حصص المشاهدة أصبحت معياراً رئيساً في المفاضلة بين المرشحين، بعد أن أثبتت قدرتها على كشف مهارات المعلم الحقيقية داخل الصف، بعيداً عن المقابلات الشخصية أو السيرة الذاتية، إذ تمنح اللجان الأكاديمية فرصة لتقييم الأداء العملي للمعلم في موقف تدريسي واقعي، ورصد مدى جاهزيته لإدارة الحصة، والتفاعل مع الطلبة وتطبيق أحدث استراتيجيات التدريس.

وأوضحت أن كثيراً من المعلمين يمتلكون مؤهلات علمية وخبرات جيدة على الورق إلا أن الحصة التجريبية تكشف جوانب لا يمكن التعرف إليها من خلال المقابلات فقط، مثل القدرة على إدارة الصف، وبناء علاقة إيجابية مع الطلبة، والتعامل مع المواقف المفاجئة، وتحفيز المشاركة، وتنويع الأنشطة التعليمية، بما يتناسب مع مستويات المتعلمين المختلفة.

وأضافت أن لجان التقييم تضم عادة مدير المدرسة، ونائب المدير، ورئيس القسم حسب المادة، وأحياناً منسقي المواد، حيث يتم تقييم المعلم وفق استمارات، تتضمن مجموعة من المؤشرات المهنية والتربوية، تشمل التخطيط للحصة، وإدارة الوقت، والتمكن العلمي، وأسلوب التعامل مع الطلبة، واستخدام التكنولوجيا، والقدرة على توظيف استراتيجيات التعلم النشط، وتعزيز الهوية الوطنية في الحصص الدراسية، إضافة إلى مهارات التواصل وإدارة الحوار داخل الصف.

وأكدت إدارات المدارس أن التركيز الأكبر خلال حصص المشاهدة ينصب على فلسفة التعليم الحديثة، التي تعتمد على أن يكون الطالب محور العملية التعليمية، وأن يتحول دور المعلم من ناقل للمعلومة إلى ميسر للتعلم، وقائد للنقاش، وموجه للطلبة نحو التفكير والبحث والتحليل والاستنتاج، بدلاً من الاعتماد على التلقين أو الشرح المباشر طوال زمن الحصة.

وأشارت إلى أن اللجان تراقب بدقة مدى نجاح المعلم في تحويل الحصة إلى بيئة تعليمية تفاعلية، من خلال طرح الأسئلة المفتوحة، وتشجيع الطلبة على إبداء آرائهم، وتنفيذ أنشطة فردية وجماعية، وتحفيزهم على حل المشكلات، وربط المفاهيم الدراسية بمواقف حياتية واقعية، بما يسهم في تعزيز الفهم وترسيخ المعرفة.

ولفتت إلى أن من بين الجوانب التي يتم تقييمها أيضاً قدرة المعلم على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وإشراك جميع المتعلمين في الأنشطة الصفية، وعدم الاكتفاء بالطلبة المتفوقين، فضلاً عن استخدام أساليب متنوعة لتحفيز الطلبة الخجولين أو الأقل مشاركة، بما يضمن توفير فرص تعلم متكافئة للجميع.

وأكدت أن استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الرقمية بات جزءاً أساسياً من تقييم المعلم، حيث يتم رصد مدى توظيفه للألواح الذكية، والعروض التفاعلية، والتطبيقات التعليمية، وأدوات الذكاء الاصطناعي بصورة تدعم التعلم، وليس لمجرد استخدامها، مع التركيز على تحقيق أهداف الحصة التعليمية بكفاءة.

لغة الجسد

وأضافت الإدارات المدرسية أن لجان المشاهدة تهتم كذلك بقياس قدرة المعلم على إدارة الوقت، والانتقال السلس بين فقرات الدرس، وتحقيق التوازن بين الشرح والنشاط والتقويم، إلى جانب متابعة أسلوبه في إنهاء الحصة، والتأكد من تحقق أهدافها، ومدى استخدامه لأساليب تقييم متنوعة، تساعد على قياس تعلم الطلبة بصورة فورية.