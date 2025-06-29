محمد بن راشد يعلن أوائل الثانوية العامة

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة تفوقهم.

وقال سموه: "مستقبل مشرق بإذن الله ينتظركم .. في دولة مجيدة .. تحب أبناءها .. وتسعد بهم .. دولة يهندس مستقبلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون أفضل بيئة لكم ولمن يأتي خلفكم من الأجيال القادمة.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "نبارك لطلابنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة تفوقهم .. موزة ومهند ومهرة وعبدالله وحبيبة وروضة وعبدالله وحميد … يستحقون أن نذكر أسماءهم .. لأننا نفخر بهم .. ونبارك لأهلهم .. ونبارك ونفخر بجميع خريجي الثانوية العامة في دولة الإمارات …ونبارك لأسرهم ولآبائهم وأمهاتهم .. ونقول لهم .. مستقبل مشرق باذن الله ينتظركم .. في دولة مجيدة .. تحب أبناءها .. وتسعد بهم .. دولة يهندس مستقبلها محمد بن زايد آل نهيان لتكون أفضل بيئة لكم ولمن يأتي خلفكم من الأجيال القادمة .. وشكرنا لجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم .. ونخص الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد في مجلس التعليم .. وجميع المعلمين والإداريين والتربويين .. وتمنياتنا للجميع بإجازة صيفية سعيدة ومريحة".

أوائل الثانوية العامة

2025-2024

التعليم الحكومي

مسار النخبة

موزة سيف عبدالله محمد المحرزي

مدرسة الظهرة - دبي (حتا)

المسار المتقدم

مهند هاني نبوي محمد

مدرسة الفلاح (بنين) - أبوظبي

المسار العام

مهرة عبدالله محمد الحمر آل علي

مدرسة الظيت الحلقة الثالثة بنات - رأس الخيمة

التعليم الخاص

المسار المتقدم

عبدالله سامر عمر حماده

مدرسة المنهل الدولية الخاصة - أبوظبي

المسار العام

حبيبة ياسر قديح

مدرسة الشروق الخاصة - دبي

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مسار العلوم المتقدمة

روضة يعقوب سالم أحمد المنصوري

مدارس التكنولوجيا التطبيقية - العين

المسار المتقدم

عبدالله سالم علي ارحمه الشامسي

مدارس التكنولوجيا التطبيقية - عجمان

المسار العام

حميد عادل محمد عبدالله عبيد

مدارس التكنولوجيا التطبيقية - الشارقة