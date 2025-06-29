"التربية" توضح آلية احتساب درجات طلبة الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك طريقة محددة لاحتساب درجات الطالب في شهادة الصف الثاني عشر، حيث تُحسب الدرجة النهائية في نهاية العام الأكاديمي بناءً على أوزان تجمع بين التقييم التكويني، ومرصود الدرجة، والاختبارات المركزية في كل فصل دراسي، وتُعد الدرجة الإجمالية للطالب ناتج مجموع الدرجات المحققة من 100 في جميع مواد المجموعة (A)، ويُستخرج المعدل النهائي بقسمة هذا المجموع المئوي على عدد مواد المجموعة (A).

أما مواد المجموعة (B) فتخضع للتقييم التكويني ومرصود الدرجة، وتُعرض درجاتها في الشهادة على شكل تقديرات بالحروف فقط، من دون تحويلها إلى نسب مئوية أو احتسابها ضمن المجموع أو المعدل العام، ويُدرج في أسفل الشهادة سلّم تقدير الدرجات لتوضيح العلاقة بين كل تقدير حرفي والنطاق الرقمي المقابل له.

جاء ذلك ضمن ما ورد في «الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة» للعام الأكاديمي 2024 – 2025، الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والذي تضمّن شرحاً تفصيلياً لآلية التقييم والترفيع، وإصدار الشهادات في جميع الصفوف الدراسية.

وتستهل وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الأكاديمي 2024-2025 بطلبة المرحلة الثانوية التي تضم الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر غداً، وحددت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء لإعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثامن، حيث تصدر نتائج الصفوف من الخامس حتى الثامن، تليها نتائج الصفوف من الأول حتى الرابع.

‏‎وأكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر «بوابة الطالب الإلكترونية» وفقاً للمواعيد المعلنة لكل مرحلة دراسية، كما يمكن للطلبة وذويهم طباعة الشهادات إلكترونياً من خلال البوابة نفسها.

يؤكّد الدليل أن المواد تُقسَّم إلى مجموعتين: المجموعة (A) الرئيسة التي تُحدَّد فيها الدرجات بالنسب المئوية والحروف، والمجموعة (B) الداعمة التي تُعرض تقديراتها بالحروف فقط. ويُنصّ صراحةً على أن احتساب المعدل النهائي للصف الثاني عشر يقتصر على مواد المجموعة (A)؛ إذ يُجمع ما يحرزه الطالب من أصل 100 درجة لكل مادة، ثم يقسم الناتج على عدد هذه المواد لاستخراج المعدل. وبذلك تُستبعد مواد المجموعة (B) من أيّ تأثير رقمي على المعدل العام، مع الاحتفاظ بتقديراتها لأغراض التوثيق الأكاديمي.

وحول شهادة «إتمام الصف الثاني عشر» فتُمنح للطالب متى استوفى ثلاثة متطلبات أساسية: أولها، إدراج نتائج مواد المجموعة (A) بالحروف مقرونة بالنسبة المئوية، ثانيها، عرض مواد المجموعة (B) بحروف التقدير فقط من دون نسب؛ وثالثها، التأكد من خلو السجل من درجات مؤجَّلة أو نواقص. ويُدرج أسفل الشهادة «سلّم تقدير الدرجات» الذي يربط الحروف بالنطاق الرقمي: A+ من 97 إلى 100، ثم A وA-، مروراً بدرجات B وC، وصولاً إلى F لمن يحقق أقل من 50 درجة.

ويشرح الدليل بالتفصيل الأوزان المتوازنة للتقييم التكويني والاختبارات المركزية في كل فصل، موضحاً أن هذه الأوزان هي التي تحدد إجمالي الدرجة لكل مادة من مواد المجموعة (A)، قبل قسمة المجموع على عدد المواد لاستخراج المعدل. ويشير كذلك إلى وجوب توثيق ملاحظات أداء الطلبة في مواد المجموعة (B) داخل المنصة التعليمية، من دون احتسابها في المعدل، حفاظاً على العدالة في التقييم ومراعاة الفروق الفردية.

وينص الدليل على أن شهادة الصف الثاني عشر تُصدر إلكترونياً فور اعتماد النتائج، ويمكن الوصول إليها عبر رمز استجابة سريع (QR code) يُدمَج في الشهادة ذاتها ويرتبط بملف الطالب في أنظمة وزارة التربية والتعليم كما تُتاح نسخة قابلة للطباعة على ورق أبيض عالي الجودة بحجم A4، فيما يتيح الموقع الرسمي خدمة طلب نسخة مختومة ومروَّسة تُسلَّم للطالب من خلال شركة توصيل معتمدة.

ويؤكد الدليل أن هذه الإجراءات تمنح أولياء الأمور وضوحاً كاملاً حول متطلبات النجاح والترفيع. كما تشدد وزارة التربية والتعليم على أن توحيد سلّم الدرجات وترميز الشهادات إلكترونياً يسهم في تسهيل معادلتها خارج الدولة، ويعزز ثقة الجامعات وجهات العمل في مخرجات التعليم الإماراتي.

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالسياسة الموحَّدة يرفع من جاهزية الطلبة للانتقال من صفٍّ إلى آخر وصولاً إلى التخرج، ويعزّز جودة المنظومة التعليمية بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في مئوية الإمارات 2071، ويكرّس مبدأ الشفافية أساساً لعلاقة المدرسة بالبيت والمجتمع الأكاديمي.