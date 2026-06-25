3 اعتمادات دولية للتعليم الخاص بالشارقة

أضافت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إنجازاً نوعياً إلى سجلها بحصولها على ثلاث شهادات اعتماد دولية دفعة واحدة، لترسخ مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المؤسسات التعليمية.

وشملت الاعتمادات الدولية شهادة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وISO 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وISO 21001 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، في إنجاز يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه الهيئة، ويؤكد التزامها بتقديم خدمات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب رؤية إمارة الشارقة في تطوير قطاع التعليم الخاص.

وأكدت الهيئة أن الإنجاز ثمرة منظومة عمل مؤسسية متكاملة، نجحت خلالها الهيئة في تطوير 27 دليلاً إجرائياً، واعتماد أكثر من 243 نموذجاً مؤسسياً، إلى جانب تفعيل 140 مؤشراً تشغيلياً لقياس الأداء ومتابعة النتائج، بما عزز كفاءة العمليات ودعم ثقافة التحسين المستمر.

ونفذت الهيئة تحليلاً شاملاً لتأثير الأعمال شمل 14 إدارة و38 قسماً، وحققت نسبة امتثال كاملة بلغت 100% في مجالي السياق المؤسسي والتخطيط، في مؤشر يعكس جاهزيتها العالية وقدرتها على إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير الدولية.

وعلى صعيد بناء القدرات، أهلت الهيئة 10 مدققين داخليين معتمدين، ونفذت برامج تدريبية استفاد منها 99 موظفاً، بما أسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية ورفع جاهزية الهيئة للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات المستقبلية.

كما أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن هذه الاعتمادات محطة استراتيجية ضمن رحلة التطوير المستمر، وتجسد التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة المؤسسات التعليمية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء، ويعزز تنافسية قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة.