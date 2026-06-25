«التربية» تطلق المعسكر الصيفي لصقل مهارات الطلبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق المعسكر الصيفي التخصصي لرياضتي الجوجيتسو والسباحة تحت شعار «صيف رياضي متميز» من 6 يوليو إلى 6 أغسطس 2026، ضمن برامجها الصيفية الهادفة إلى استثمار الإجازة المدرسية في تنمية مهارات الطلبة البدنية والشخصية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية لديهم، من خلال أنشطة رياضية متخصصة يشرف عليها مدربون وكوادر مؤهلة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق المعسكر يأتي في إطار حرصها على توفير برامج صيفية نوعية تسهم في استثمار أوقات فراغ الطلبة بما يعود عليهم بالنفع، وتساعدهم على تطوير قدراتهم الرياضية والشخصية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إعداد جيل يتمتع بالصحة واللياقة والانضباط، وقادر على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وأوضحت أن البرنامج مخصص لطلبة المدارس الحكومية، ويشمل تدريبات تخصصية في رياضتي الجوجيتسو والسباحة، بإشراف كوادر تدريبية مؤهلة، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي متكامل يراعي الفئات العمرية المختلفة، ويساعد الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية والمتقدمة في هاتين الرياضتين.

وأشارت الوزارة إلى أن المعسكر يهدف إلى تطوير المهارات الفنية والتخصصية في رياضتي الجوجيتسو والسباحة، إلى جانب تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة لدى الطلبة، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، فضلاً عن تنمية روح العمل الجماعي والتعاون والروح الرياضية، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات.

وأضافت أن البرنامج يسعى كذلك إلى اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وصقلها، وتهيئة الطلبة المتميزين للاستفادة من الفرص الرياضية المستقبلية، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الممارسين للرياضة واكتشاف العناصر الموهوبة في سن مبكرة.

ودعت الوزارة مديري المدارس إلى تشجيع الطلبة والمعلمين على المشاركة في البرنامج، والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي عممته على المدارس، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه المبادرة الصيفية التي تجمع بين التدريب الرياضي، وتنمية المهارات، وتعزيز الصحة، واستثمار الإجازة المدرسية في أنشطة هادفة.

وخصصت الوزارة قنوات للتواصل مع مسؤولي البرنامج لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المدارس وأولياء الأمور، بما يضمن سهولة إجراءات التسجيل ومشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة في فعاليات المعسكر الصيفي.