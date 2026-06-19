100 % منح في جامعة الفجيرة للطلبة

أعلنت جامعة الفجيرة عن تنظيم يوم مفتوح يوم السبت 20 يونيو، يهدف إلى تعريف الطلبة وأولياء الأمور ببرامجها الأكاديمية والفرص التعليمية المتاحة، إلى جانب الكشف عن منح دراسية تصل إلى 100%، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال طلبة العام الأكاديمي 2026 –2027.

ودعت جامعة الفجيرة الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية وأولياء أمورهم إلى زيارة الحرم الجامعي خلال فعاليات اليوم المفتوح، الذي يقام يوم السبت 20 يونيو من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً.

ويتيح اليوم المفتوح للزوار فرصة التعرف إلى مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية المعتمدة، إضافة إلى الخدمات الطلابية والمرافق الجامعية الحديثة، كما يتيح اللقاء المباشر مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالدراسة وشروط القبول.

كما يمكن للطلبة الاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة والتي تصل إلى 100%، إلى جانب التعرف إلى شروط القبول والتسجيل للفصل الدراسي الخريفي للعام الأكاديمي 2026–2027.

وفي إطار هذه المبادرة، تؤكد جامعة الفجيرة حرصها على دعم الطلبة وتمكينهم من الحصول على تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية متطورة، ودعت الجامعة الراغبين إلى التواصل عبر الرقم 800109 أو زيارة الموقع الإلكتروني.