التسجيل في «الإمارات للعالم الشاب» و«المبتكرون الصغار»

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في مسابقة «الإمارات للعالم الشاب»، وتحدي «المبتكرون الصغار»، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026، في خطوة تستهدف اكتشاف المواهب العلمية والابتكارية لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم في مجالات البحث والابتكار والتفكير الإبداعي.

وأكدت الوزارة أن المسابقتين تمثلان منصة وطنية لإبراز مشاريع الطلبة وأفكارهم العلمية، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الأجيال الناشئة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو إعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتهدف مسابقة «الإمارات للعالم الشاب»، إلى تشجيع الطلبة على إعداد وتقديم مشاريع بحثية وابتكارية في عدد من المجالات العلمية المتنوعة، تشمل التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئية، والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية، إضافة إلى العلوم السلوكية والاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل في المسابقة مفتوح حتى 14 يوليو 2026، فيما تستهدف طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، داعية الطلبة الراغبين بالمشاركة، إلى التواصل مع مشرفي المدارس لاستكمال إجراءات التسجيل.

كما أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل في تحدي «المبتكرون الصغار» حتى 15 سبتمبر 2026، والذي يستهدف طلبة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع في المدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات والعمل الجماعي، من خلال أنشطة وتحديات تفاعلية تتناسب مع أعمارهم.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في المسابقتين، تتيح للطلبة فرصة تطوير مهارات البحث العلمي والابتكار، وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية، إلى جانب تعزيز روح التنافس الإيجابي، والعمل ضمن فرق، بما يسهم في إعداد جيل من المبتكرين والعلماء القادرين على دعم مسيرة التنمية الوطنية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى الاستفادة من الفرصة، والمبادرة بالتسجيل عبر التنسيق مع مشرفي المدارس، مؤكدة حرصها على توفير بيئة محفزة، تحتضن المواهب العلمية، وتسهم في صقل قدرات الطلبة، وإبراز إبداعاتهم على المستوى الوطني.