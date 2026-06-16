من 16 إلى 19 يونيو.. غياب الطلبة يحتسب مضاعفاً

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور والطلبة، تذكيرات بضرورة الانتظام في الحضور المدرسي اليوم، الموافق 16 يونيو، وحتى يوم الجمعة المقبل 19 من الشهر نفسه.

مؤكدة أن الغياب خلال الأيام التي تسبق الاختبارات النهائية، يُحتسب مضاعفاً، وفق اللوائح المعتمدة. كما دعت الطلبة إلى الاستعداد المبكر للاختبارات الإلكترونية، التي تنطلق في 24 يونيو الجاري.

وأكدت المدارس أن هذه الفترة تُعد من أهم مراحل العام الدراسي، نظراً لتكثيف حصص المراجعة، والدروس الداعمة التي تركز على المفاهيم والمهارات الأساسية، مشيرة إلى أن الانتظام في الحضور يسهم في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي، وتعزيز جاهزية الطلبة للاختبارات.

وأوضحت أن حصص المراجعة تمثل فرصة مهمة لمعالجة جوانب الضعف، وتعزيز الفهم قبل الامتحانات، محذرة من أن الغياب خلال هذه الفترة، يحرم الطلبة من الاستفادة من خطط الدعم التعليمي التي يضعها المعلمون.

كما نبهت إلى أن تجاوز 15 يوماً من الغياب، قد يؤثر في استيفاء معايير النجاح المعتمدة. ودعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة انتظام أبنائهم، وعدم تقديم طلبات غياب إلا في الحالات الضرورية، مع بدء توجيه الطلبة للاستعداد للاختبارات الإلكترونية، عبر التأكد من جاهزية أجهزتهم، وتحديثها قبل موعد الامتحانات.

وشملت الإرشادات ضرورة شحن الأجهزة بالكامل، وتحديث أنظمة التشغيل والمتصفحات والبرامج المطلوبة، والتأكد من استقرار اتصال الإنترنت، إضافة إلى إحضار الشاحن يوم الاختبار، ومعرفة بيانات الدخول الخاصة بالطالب، لتفادي أي مشكلات تقنية أثناء الامتحان.

وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة اختبارية مستقرة وآمنة، وتقليل الأعطال التقنية المحتملة، مشيرة إلى تخصيص فرق دعم فني للتعامل مع أي طارئ قبل وأثناء فترة الاختبارات.