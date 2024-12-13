16 الجاري.. الاختبارات التعويضية للصفوف من 3 حتى 12

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول الامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025، لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتبدأ الاختبارات لجميع المراحل الدراسية من 16 حتى 20 ديسمبر.

وحددت الوزارة 8 موجهات رئيسية، حيث تستهدف الاختبارات الطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول أو واجهوا مشاكل تقنية أثناء الاختبارات. وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد ورقياً لطلبة الصفين الخامس والتاسع (جميع المسارات) في المدارس الحكومية، بالحضور إلى المدرسة، كما سيؤدي طلبة الصفين الثالث والرابع امتحاناتهم بالطريقة ذاتها في المدارس الحكومية، أما طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر (المسار العام والمتقدم) في المدارس الخاصة، فورقياً وإلكترونياً في مدارسهم، من خلال الحضور الواقعي.

وفيما يخص مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر، فتم تخصيص امتحان كتابي إلكتروني، كما سيلتزم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التعليم الخاص بأداء امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، تحت إشراف وتنسيق مشترك بين المدارس الخاصة والحكومية.

ويستهل طلبة الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم بمادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية، بواقع فترتين للمادة الأولى، حيث تبدأ الفترة الأولى للفيزياء من 9 حتى 10:30 صباحاً للجزء الكتابي، والإلكتروني من 10:30 حتى 11:30 صباحاً، والفترة الثانية لامتحان الدراسات الاجتماعية من 12 حتى 2 ظهراً، وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة الإنجليزية والكيمياء، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في اليوم الأول من الاختبارات، وباقي المواد في المواعيد ذاتها للمسارات الأخرى، وفي 18 ديسمبر يمتحن طلبة المسار التطبيقي الرياضيات التطبيقية، أما المساران العام والمتقدم والنخبة يمتحن الرياضيات، وفي 19 ديسمبر يتقدم الطلبة لامتحاني اللغة العربية والأحياء، ويختتمون امتحاناتهم في 20 ديسمبر بمادة التربية الإسلامية لكافة الصفوف.

وفي سياق منفصل، أدى طلبة الصفوف الحادي عشر للمسارات العام، والمتقدم، والنخبة، إضافة إلى طلبة الصف الثاني عشر للمسارات نفسها، امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة الأحياء يوم أمس الخميس، كما أدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم، امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة الأحياء للصفوف من الثالث حتى التاسع (المسار العام) أول من أمس الأربعاء.

أما طلبة الصف العاشر (المسار المتقدم والتطبيقي) وطلبة الصف الحادي عشر (المسار التطبيقي) والصف الثاني عشر (المسار التطبيقي)، فقد أتموا أيضاً امتحاناتهم في الفترة المحددة.