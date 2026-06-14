الثلاثاء المقبل.. انطلاق الاختبارات التجريبية استعداداً للمركزية والنهائية

تبدأ مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في مختلف إمارات الدولة، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، تنفيذ اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف الدراسية، ضمن خطة الاستعداد للاختبارات المركزية واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة ورفع كفاءتهم في التعامل مع أنظمة الاختبارات الإلكترونية.

وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور أن الاختبارات ستُنفذ عبر منصة Swift Assess لعدد من المواد، بهدف تدريب الطلبة على آلية الدخول إلى الاختبارات الإلكترونية والتعرف إلى بيئة الامتحان الرقمية قبل الاختبارات الفعلية، بما يسهم في تقليل المشكلات التقنية وضمان انسيابية الأداء.

وأكدت المدارس أن هذه الاختبارات تمثل تدريباً عملياً للطلبة على أنماط الأسئلة وإدارة الوقت والتنقل بين فقرات الاختبار، مشيرة إلى أنها لا تدخل ضمن التقييم النهائي ولا ترتبط بأي درجات، وإنما تهدف إلى قياس الجاهزية التقنية والفنية فقط.

وطالبت إدارات المدارس أولياء الأمور بالتأكد من تحديث تطبيق Swift Assess على الأجهزة اللوحية الخاصة بالطلبة، والتحقق من جاهزيتها الفنية، مع إلزام الطلبة بإحضار أجهزتهم خلال فترة الاختبارات التجريبية التي تستمر ليومين، لضمان سير العملية بسلاسة.

وفي إطار الاستعدادات، بدأت المدارس توزيع ملفات الدعم الأكاديمي للفصل الدراسي الثالث، والتي تتضمن مراجعات شاملة، واختبارات إلكترونية محاكية، وهياكل الاختبارات المعتمدة، إضافة إلى مواد مرئية توضح آليات الاختبار وأساليب التعامل مع الأسئلة.

كما أطلقت بعض المدارس استبانات لقياس آراء الطلبة حول تجربتهم التعليمية، بهدف تطوير الخدمات والبرامج التعليمية بما ينعكس على تحسين البيئة المدرسية ورفع جودة المخرجات. وشددت المدارس على أن المرحلة الحالية تُعد حاسمة وتتطلب تعاوناً بين المدرسة والأسرة، من خلال المتابعة اليومية للطلبة والاستفادة من المواد التدريبية المتاحة.