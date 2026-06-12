تتويج الفائزيْن بـ«إنجاز الإمارات»

توج مشروعا «بوكيت بال» من جامعة ولونغونغ في دبي و«هيدروغارد» من المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بطلي النسخة الوطنية من برنامج «الشركة 2026» التابع لمؤسسة «إنجاز الإمارات»، بعد منافسات استمرت على مدى عام كامل بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة من المدارس والجامعات في مختلف مناطق الدولة، ليتأهل الفريقان رسمياً لتمثيل دولة الإمارات في المسابقة الإقليمية لبرنامج الشركة التابعة لـ«إنجاز العرب» والمقرر إقامتها في القاهرة خلال نوفمبر المقبل.

وجاء الإعلان عن الفائزين خلال الحفل الختامي الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بحضور معالي عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وفيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنجاز الإمارات»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والتربويين والشركاء الاستراتيجيين والخبراء.

وشهدت نسخة هذا العام من البرنامج مشاركة واسعة عكست تنامي الاهتمام بريادة الأعمال بين الشباب، حيث شارك 595 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية ضمن 68 فريقاً يمثلون 23 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، فيما شارك 213 طالباً جامعياً ضمن 31 فريقاً من 9 جامعات، ليتنافس الجميع من خلال 99 شركة طلابية تم تأسيسها وإدارتها بالكامل من قبل الطلبة أنفسهم.

ويعد برنامج الشركة من أبرز المبادرات الوطنية التي تنفذها مؤسسة «إنجاز الإمارات»، إذ يمنح الطلبة تجربة عملية متكاملة تحاكي بيئة الأعمال الحقيقية.

وأكد فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنجاز الإمارات»، أن البرنامج يجسد رؤية المؤسسة في إعداد جيل من الشباب القادرين على قيادة اقتصاد المستقبل والمساهمة في تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققها الطلبة هذا العام تعكس القيمة الحقيقية للشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

من جانبها، أكدت رزان بشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إنجاز الإمارات»، أن البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً للتعلم التطبيقي الذي يربط المعرفة الأكاديمية بالتجربة الواقعية.

وعلى مستوى الجامعات، نجح مشروع «بوكيت بال» PocketPal من جامعة ولونغونغ في دبي في حصد لقب البطولة الوطنية بعد أن قدم منصة مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية تستهدف تعزيز الثقافة المالية لدى الأطفال واليافعين.

أما على مستوى المدارس الثانوية، فقد فاز مشروع «هيدروغارد» من المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي.