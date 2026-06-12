مدارس حكومية تدعو الطلبة لتثبيت تطبيقات محددة

دعت مدارس حكومية طلبة الحلقة الثانية والثالثة إلى تحميل وتثبيت تطبيقَي SwiftAssess وLockDown Browser على أجهزتهم المستخدمة في الاختبارات الإلكترونية، وذلك استعداداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وأرسلت المدارس تعميماً إلى أولياء الأمور والطلبة أكدت فيه أهمية تثبيت التطبيقين قبل موعد الاختبارات، موضحة أن استخدامهما يعد شرطاً أساسياً لضمان توفير بيئة اختبار آمنة وعادلة، ولتمكين الطلبة من الدخول إلى الامتحانات الإلكترونية دون أي معوقات تقنية.

وحثت المدارس أولياء الأمور على التأكد من تحميل النسخة المناسبة لنظام تشغيل الجهاز، سواء لأجهزة ويندوز أو ماك، وإجراء تجربة مسبقة للتأكد من جاهزية الأجهزة قبل بدء الاختبارات، تجنباً لأي مشكلات قد تؤثر في أداء الطلبة أثناء الامتحان.

وأكدت إدارات مدرسية أن التطبيقات المعتمدة تسهم في تعزيز نزاهة الاختبارات الإلكترونية من خلال تقييد الوصول إلى البرامج والمواقع الأخرى أثناء أداء الامتحان، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

ودعت المدارس الطلبة إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل الامتحانات لإتمام عملية التحميل والتثبيت، مشددة على أهمية الجاهزية التقنية الكاملة لضمان سير الاختبارات بسلاسة، ومتمنية لجميع الطلبة النجاح والتوفيق في اختباراتهم المقبلة.