الاستعداد النفسي للامتحانات.. الثقة والهدوء يصنعان الفارق

ما إن تقترب الامتحانات النهائية حتى ترتفع مستويات القلق لدى كثير من الأسر، ويتحوّل الاستعداد للاختبارات إلى محور الحياة اليومية للطلبة وأولياء أمورهم.

وبين ساعات المذاكرة وجداول المراجعة المكثفة، يؤكد مختصون أن التفوق لا يعتمد على التحصيل العلمي وحده، بل يحتاج أيضاً إلى تهيئة نفسية تمنح الطالب الثقة والهدوء والتركيز.

وأكدت الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء ثقة الأبناء بأنفسهم، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور يمارسون ضغوطاً غير مقصودة من خلال المقارنات أو التخويف من النتائج، في حين أن كلمات التشجيع والدعم تسهم في تعزيز دافعية الطالب وقدرته على الإنجاز.

وأوضحت أن توفير بيئة منزلية مستقرة، إلى جانب تنظيم أوقات الدراسة والنوم والراحة، يساعد الطلبة على الاستيعاب واستدعاء المعلومات بصورة أفضل، مؤكدة أن التوتر الذي يعيشه الأهل غالباً ما ينعكس مباشرة على الأبناء.

وقالت سميرة العوضي، مديرة مدرسة المواكب - الخوانيج، إن المدارس أصبحت أكثر إدراكاً لأهمية التهيئة النفسية للطلبة قبل الامتحانات، لافتة إلى تخصيص برامج للمراجعة المكثفة وورش عمل حول إدارة القلق وتنظيم الوقت، بما يعزز جاهزية الطلبة وثقتهم بأنفسهم.

وأشارت إلى أن البيئة المدرسية الإيجابية والتواصل المستمر مع أولياء الأمور يشكلان منظومة دعم متكاملة للطالب، في حين يؤدي المعلم دوراً محورياً في ترسيخ الطمأنينة وتشجيع الطلبة على التعامل مع الامتحانات بثقة واتزان.

بدورها، أوضحت الدكتورة آمال عبدالمولى، الاختصاصية النفسية، أن القلق المفرط قبل الامتحانات يؤثر سلباً في الذاكرة والتركيز، في حين يسهم الاستعداد النفسي السليم في توفير حالة ذهنية مستقرة تساعد على استدعاء المعلومات بكفاءة.

وأضافت أن تعزيز التفكير الإيجابي وتقبّل الذات والابتعاد عن المقارنات، إلى جانب ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس، من الوسائل الفعالة للحد من التوتر وتحسين الأداء، مؤكدة أن الدعم المعنوي من الأسرة والمعلمين يرفع دافعية الطلبة ويعزز قدرتهم على تحقيق نتائج أفضل.

من جهتها، أكدت التربوية هبة الشربيني أن التحفيز الإيجابي يعد من أهم العوامل الداعمة للنجاح خلال فترة الامتحانات، موضحة أن الكلمات المشجعة والمبادرات التحفيزية البسيطة تترك أثراً كبيراً في نفوس الطلبة وتعزز شعورهم بالأمان والثقة.

وفي السياق ذاته، شددت التربوية زينة مراد على أن التهيئة النفسية عنصر أساسي في نجاح الطلبة، داعية إلى تكامل جهود الأسرة والمدرسة في توفير بيئة داعمة تساعد على تحويل القلق إلى دافع إيجابي، بما ينعكس على الأداء الأكاديمي ويمنح الطلبة مزيداً من التوازن والثقة أثناء الامتحانات.