عبد اللطيف السيابي.. 16 عاماً من العطاء التربوي

يرى عبد اللطيف عبدالله السيابي، رئيس قسم اللغة العربية في مدرسة الصقور الحلقة الثانية للبنين في أبوظبي، الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، أن التميز في مهنة التعليم يعتمد على الالتزام بخمسة مرتكزات أساسية تشمل: التعليم القائم على القيم لتعزيز الهوية الوطنية والإنسانية لدى الطلاب، الابتكار في التدريس من خلال أساليب تفاعلية ومتطورة، التطوير المستمر للمعلمين لضمان مواكبة التغيرات التعليمية، بناء العلاقات الإيجابية بين المعلم والطلاب وأولياء الأمور لخلق بيئة داعمة، وأخيراً مراعاة الفروق الفردية لضمان تقديم الدعم المناسب لكل طالب بما يلبي احتياجاته وقدراته.

ومن أبرز محطات عطاء السيابي، إطلاقه لمبادرة «إتقان» التي عمل عليها هو وفريق العمل لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة إثر جائحة كوفيد 19 وارتكز في مبادرته على الاستغلال الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى السيابي مبادرة «أنا مستعد»، التي تستهدف جميع الطلبة في مدارس الدولة من خلال العمل على تجهيزهم للاختبارات المركزية بحصص المراجعات والاستذكار.

ويؤكد السيابي أن سعادته تكمن في العطاء للآخرين وخدمة الناس وتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه لتجويد حياتهم وتحقيق رفاهيتهم، ويترجم ذلك من خلال برنامج أطلق عليه اسم «إجادة» عمل عليه هو وفريق عمله لإبراز أفضل الممارسات المهنية لدى زملائه في الميدان التربوي واستقطاب الكفاءات التربوية وبيوت الخبرة وتقديمهم للآخرين من خلال المنصات الإلكترونية إيماناً منه بأن هذا النوع من البرامج يسلط الضوء على المواهب والقدرات لدى أقرانه في الميدان التربوي.

ومنذ دخوله الميدان التربوي، حمل السيابي على عاتقه، طيلة 16 عاماً، مسؤولية تطوير ذاته إيماناً بأن دور المعلم يتجاوز نقل المعرفة ليصبح صانعاً للعقول وقائداً تربوياً، «فالمعلم ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل من يفتح آفاق رحبة للطلبة ويمكنهم من الأدوات والمهارات اللازمة».