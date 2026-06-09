غياب الطالب ليوم واحد يحرمه من 5 درجات

حذرت مدارس حكومية وخاصة أولياء الأمور من أن غياب الطلبة عن يوم دراسي واحد قد يحرمهم اكتساب مهارات ومعارف أساسية تدخل ضمن الاختبارات المركزية والنهائية.

مشيرة إلى أن بعض المفاهيم والمهارات التي يتم تدريسها خلال يوم واحد فقط قد تمثل أسئلة تصل درجتها إلى 5 درجات في الاختبار، فيما قد يؤدي الغياب المتكرر إلى تراكم فجوات تعليمية تنعكس مباشرة على النتائج الأكاديمية للطلبة.

وأكدت المدارس، في رسائلها الموجهة إلى أولياء الأمور، أن كل يوم دراسي يتضمن نواتج تعلم جديدة ومهارات رئيسية يتم بناؤها بصورة متسلسلة وتراكمية، موضحة أن الطالب لا يفقد درساً فقط عند غيابه، بل يفقد مهارة أو أكثر قد تشكل أساساً لمهارات أخرى يتم تدريسها لاحقاً خلال الفصل الدراسي.

وأوضحت أن المحتوى التعليمي اليومي يشمل مهارات متنوعة في القراءة والكتابة والفهم والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، إلى جانب مراجعة المهارات السابقة وتعزيزها، وهي جميعها عناصر تدخل ضمن منظومة التقييم المستمر والاختبارات النهائية.

وأشارت إلى أن تكرار الغياب يؤدي إلى فقدان عدد من المهارات التعليمية المهمة التي يصعب تعويضها بشكل كامل، لافتة إلى أن الطالب الذي يغيب عدة أيام متفرقة قد يجد صعوبة في متابعة الدروس اللاحقة بسبب ارتباط المهارات ببعضها البعض ضمن تسلسل تعليمي متكامل.

وبينت المدارس أن غياب الطالب لمدة خمسة أيام فقط خلال الفصل الدراسي قد يحرمه من مجموعة كبيرة من المهارات والمعارف الأساسية، وهو ما قد ينعكس على أدائه في الاختبارات ويؤثر في تحصيله الدراسي، خاصة مع اعتماد الأسئلة على نواتج التعلم التي يتم تدريسها بشكل يومي داخل الصفوف.

وشددت على أن دور المدرسة يتمثل في توفير تعليم نوعي وبيئة داعمة تساعد الطلبة على النجاح والتميز، فيما يقع على عاتق الأسرة تعزيز التزام الأبناء بالحضور المنتظم ومتابعة مستواهم الدراسي وغرس قيم الانضباط والمسؤولية لديهم.