«كشافة الإمارات» تفتتح باب الترشح لعضوية لجانها للدورة (2026 – 2029)

أعلنت جمعية كشافة الإمارات عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان التخصصية التابعة لها للدورة الجديدة (2026 – 2029)، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الكشفي، وتمكين الشباب، واستقطاب الكفاءات الوطنية والمقيمين من أصحاب الخبرات والمهتمين بالعمل التطوعي والمجتمعي، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية وصناعة القيادات المستقبلية، حيث تمثل هذه اللجان إحدى الركائز الأساسية لتطوير العمل المؤسسي الكشفي، حيث ستتولى وضع المبادرات النوعية، ومتابعة البرامج والأنشطة، وتطوير الخطط والمشروعات التخصصية، إلى جانب دعم التحول المؤسسي والابتكار والاستدامة في الحركة الكشفية بالدولة.

وتستهدف الجمعية المواطنين والمقيمين من الجنسين إلى جانب المسجلين منصة الإمارات للتطوع ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاماً، ممن يمتلكون الشغف والخبرة أو الرغبة في الإسهام بالعمل الكشفي والتطوعي، إلى جانب لجنة رواد ورائدات كشافة الإمارات والتي تضم كبار المواطنين، حيث تمنح عضوية اللجان فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة القرار الكشفي، والعمل ضمن فرق تخصصية وطنية، واكتساب خبرات قيادية وإدارية ومجتمعية متقدمة إلى جانب المساهمة في رسم مستقبل الحركة الكشفية بالدولة.

وتشمل الدورة الجديدة من لجان الجمعية 16 لجنة تخصصية تغطي مختلف مجالات العمل الكشفي والتطوير المؤسسي، وهي: اللجنة الفنية، لجنة تنمية القيادات «الراشدون في الكشفية»، لجنة تنمية العضوية، لجنة برامج الفتية والشباب، لجنة التنوع والإندماج، لجنة الإستراتيجية، لجنة الاتصال المؤسسي والإعلام، لجنة الابتكار والذكاء الاصطناعي، لجنة المالية وتنمية الموارد، لجنة الانضباط والأخلاقيات، لجنة الحماية من الأذى، لجنة الشباب، لجنة المتطوعين، لجنة الأزمات والكوارث، لجنة رواد ورائدات كشافة الإمارات، ولجنة الجاليات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالله المشرخ نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستراتيجية أن إطلاق الدورة الجديدة للجان يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل الكشفي بالدولة، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل وفق رؤية استراتيجية تركز على الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، وتعزيز الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة العمل التطوعي والمؤسسي في المستقبل.

وبدوره، أكد الدكتور خليل رحمة أمين عام جمعية كشافة الإمارات أن الحركة الكشفية تُعد من أهم البيئات التربوية القادرة على إعداد الشباب وتأهيلهم للحياة العملية والمجتمعية، نظراً لما توفره من فرص للتدريب العملي وتنمية المهارات القيادية والاجتماعية والإنسانية.

وأوضح أن المؤسسات التعليمية والمجتمعية باتت تنظر إلى الأنشطة الكشفية باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، لما تقدمه من برامج تسهم في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التواصل، وترسيخ ثقافة التطوع وخدمة المجتمع.

من جانبها، أكدت خديجة الحمادي رئيسة لجنة الشباب أن لجنة الشباب تمثل إحدى المنصات الوطنية المهمة لتمكين الشباب المواطن من الجنسين، وإشراكهم بصورة مباشرة في صناعة المبادرات والبرامج والقرارات المرتبطة بالعمل الكشفي والشبابي.

ودعت الجمعية الراغبين في الانضمام إلى سرعة التسجيل خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن اختيار الأعضاء سيتم وفق معايير الكفاءة والخبرة والتنوع والتخصص، وبما يحقق أهداف الجمعية في بناء منظومة كشفية حديثة ومستدامة تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة دولة الإمارات في المحافل الكشفية الدولية.