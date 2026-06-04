"التربية": المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة عند الحاجة إذا كانت متوافرة لدى المدارس، أو إتاحة مختبرات الحاسوب المدرسية لأداء الاختبارات، والدعم التقني اللازم أثناء الاختبارات الإلكترونية، ومعالجة أي مشكلات تقنية قد تواجههم خلال فترة الاختبار، بما يضمن استكمال جميع الطلبة لاختباراتهم دون تأثر بسير العملية التقييمية.

وأوضحت أن الاختبار التعويضي سيشمل أسئلة بمستويات صعوبة أعلى مقارنة بالاختبارات المقدمة خلال الفترة الرئيسية، داعية الطلبة إلى الحرص على أداء اختباراتهم في المواعيد المحددة وعدم تأجيلها إلا في الحالات المبررة والمعتمدة.

وحددت الوزارة الأوزان النسبية للتقييم في الحلقة الأولى للصفين الأول والثاني في مواد المجموعة «A» التي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، حيث يشكل التقييم التكويني المرصود 25% من الدرجة في الفصل الدراسي الأول و20% في الفصل الدراسي الثاني و25% في الفصل الدراسي الثالث، إضافة إلى تقييم ختامي مدرسي بنسبة 10% في كل فصل دراسي، فيما تحتسب النتيجة النهائية بالكامل من التقييم المدرسي.

وأوضحت أن طلبة الصفين الثالث والرابع يخضعون لتقييم يجمع بين الأداء المدرسي والاختبارات المركزية، حيث تبلغ نسبة التقييم التكويني 10% والاختبار المركزي 25% في الفصل الدراسي الأول، بينما يتضمن الفصل الدراسي الثاني تقييماً تكوينياً بنسبة 15% وتقييماً ختامياً مدرسياً بنسبة 15%، وفي الفصل الدراسي الثالث تقييماً تكوينياً بنسبة 10% واختباراً مركزياً بنسبة 25%، فيما تتوزع نتيجة نهاية العام بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بنسبة 50% لكل منهما.

وأضافت أن مواد المجموعة «B» للحلقة الأولى، وتشمل الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار والفنون والتربية البدنية والصحية واللغة الثالثة، تعتمد على التقييم المدرسي فقط بواقع 35% للفصل الدراسي الأول و30% للفصل الدراسي الثاني و35% للفصل الدراسي الثالث.

وفي الحلقة الثانية، أوضحت الوزارة أن مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم تعتمد على التقييم التكويني والاختبارات المركزية والتقييم القائم على المشاريع، حيث تبلغ نسبة التقييم المركزي في نهاية العام 50%، مقابل 40% للتقييم المدرسي و10% للتقييم القائم على المشاريع.

أما مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية في الحلقة الثانية، فتخضع لتقييم مركزي يشكل 60% من النتيجة النهائية، مقابل 40% للتقييم المدرسي.

وأكدت الوزارة أن الحلقة الثالثة، التي تشمل الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، تعتمد في مواد المجموعة «A» على تقييم مركزي يمثل 60% من النتيجة النهائية، مقابل 40% للتقييم المدرسي، فيما تستمر مواد المجموعة «B» بالتقييم المدرسي فقط وفق الأوزان المعتمدة في الفصول الدراسية الثلاثة.