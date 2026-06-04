ارتفاع طفيف للذهب وتراجع الفضة في الإمارات

سجل الذهب في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين تراجعت الفضة بشكل محدود، وسط تحركات متباينة في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية واتجاهات الطلب.

وأظهرت بيانات السوق أن سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 539.75 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 8.66 دراهم، مع استمرار متابعة المتعاملين لحركة الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية.

الذهب

عيار 24: 539.75 درهماً

عيار 22: 500.00 درهم

عيار 21: 479.25 درهماً

عيار 18: 410.75 درهماً

الفضة

الجرام: 8.66 دراهم

الأونصة: 269.38 درهماً

الكيلو: 8660.76 درهماً