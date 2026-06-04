«التربية»: حضور الامتحانات إلزامي وحالات استثنائية عن بُعد

أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تُعقد حضورياً داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بُعد إلا في حالات استثنائية محددة تشمل بعض الطلبة من أصحاب الهمم، والحالات المرضية المعتمدة، والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول بعد موافقة إدارة المدرسة.

وأوضحت الوزارة أبرز الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاختبارات المدرسية والمركزية والإعادة، من خلال دليل للأسئلة الشائعة الذي يستهدف الطلبة وأولياء الأمور، ويجيب عن أكثر الاستفسارات المتكررة بشأن التقييم والنجاح والترفيع وآليات الحصول على الشهادات الدراسية.

وأكدت الوزارة أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تُعقد حضورياً داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بُعد إلا في حالات استثنائية محددة تشمل بعض الطلبة من أصحاب الهمم، والحالات المرضية المعتمدة، والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول بعد موافقة إدارة المدرسة.

وأشارت إلى أن المواد الدراسية تنقسم إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى المواد الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتُحتسب درجاتها ضمن المعدل النهائي للطالب، فيما تشمل المجموعة الثانية مواد الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار والفنون والتربية البدنية والصحية واللغة الثالثة، ولا تدخل ضمن المجموع النهائي.

وبينت الوزارة أن الاختبارات المركزية تستهدف الطلبة من الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر، لافتة إلى أن اختبار الفصل الدراسي الأول يقيس نواتج التعلم الخاصة بالفصل نفسه، بينما يشمل اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث نواتج التعلم للفصل الثالث وبعض نواتج الفصل الثاني.

وشددت على ضرورة إبلاغ المدرسة فور غياب الطالب عن أي اختبار، مؤكدة أن الاختبار التعويضي يقتصر على أصحاب الأعذار المقبولة والمعتمدة، مثل الأعذار الطبية أو المشكلات التقنية التي تمنع استكمال الاختبار الإلكتروني أو بعض الظروف الإنسانية الاستثنائية.

وأكدت الوزارة أن الغش يعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب رصد درجة صفر في المادة محل المخالفة، فيما يؤدي تكرار المخالفة إلى رصد درجة صفر في جميع مواد المجموعة الأولى، إضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لوائح السلوك الطلابي.

وحذرت من تأثير الغياب غير المبرر على مستقبل الطالب الدراسي، موضحة أن تجاوز 15 يوماً من الغياب دون عذر مقبول قد يؤدي إلى عدم الترفيع إلى الصف الأعلى حتى في حال تحقيق درجات النجاح في المواد الدراسية.

وأوضحت أن إدارات المدارس ستواصل تنفيذ برامج الدعم الأكاديمي والخطط العلاجية للطلبة ذوي الأداء المتدني، بهدف تعزيز فرص النجاح وتحسين مستوياتهم قبل اختبارات الإعادة ونهاية العام الدراسي.

وفيما يتعلق باختبارات الإعادة، أفادت الوزارة بأنها مخصصة لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر الذين لم يحققوا الحد الأدنى للنجاح في مواد المجموعة الأولى، مشيرة إلى أن الطالب يحصل على فرصة إعادة واحدة فقط لكل مادة، ولا توجد اختبارات بديلة أو تعويضية لاختبار الإعادة.

وأضافت أن شروط الترفيع للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر تشمل اجتياز جميع مواد المجموعة الأولى وتحقيق الحد الأدنى للنجاح، إضافة إلى عدم تجاوز الحد المسموح به من الغياب غير المبرر خلال العام الدراسي.

وأشارت الوزارة إلى أن شهادات الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر تصدر بالحروف فقط، بينما تصدر شهادة الصف الثاني عشر بالأرقام والحروف في المواد الأساسية نظراً لاعتمادها في إجراءات القبول الجامعي والمفاضلة بين الطلبة.

وأكدت أن الشهادات الدراسية للطلبة الناجحين متاحة إلكترونياً عبر بوابة الطالب، وتكون معتمدة ومصدقة إلكترونياً، بما يتيح استخدامها مباشرة لدى الجهات المختلفة داخل الدولة.