الإمارات تعلن جداول امتحانات نهاية العام لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر

اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، على أن تنطلق الامتحانات اعتباراً من 24 يونيو الجاري وتستمر حتى 3 يوليو المقبل، إيذاناً باقتراب إسدال الستار على العام الدراسي الحالي.

وتبدأ امتحانات طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر يوم الأربعاء 24 يونيو بمادة الرياضيات، تليها اللغة الإنجليزية يوم 25 يونيو، ثم العلوم أو المواد العلمية التخصصية يوم 29 يونيو، واللغة العربية يوم 30 يونيو، والتربية الإسلامية في الأول من يوليو، والدراسات الاجتماعية في الثاني من يوليو، فيما تختتم بعض المسارات امتحاناتها يوم 3 يوليو بمادة الأحياء.

أما طلبة الصف الثاني عشر في المسارات العام والمتقدم والنخبة، فتبدأ امتحاناتهم يوم 24 يونيو بمادة الرياضيات، يليها اختبار اللغة الإنجليزية يوم 25 يونيو، ثم الكيمياء يوم 26 يونيو، والفيزياء يوم 29 يونيو، واللغة العربية يوم 30 يونيو، والتربية الإسلامية في الأول من يوليو، والدراسات الاجتماعية في الثاني من يوليو، وتختتم الامتحانات يوم 3 يوليو بمادة الأحياء. فيما يبدأ طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم بالرياضيات التطبيقية يوم 24 يونيو وتستمر اختباراتهم حتى الثاني من يوليو.

وحددت الوزارة الفترة من 15 إلى 19 يونيو موعداً لتسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة «B»، وذلك لجميع الصفوف والمسارات الدراسية المشمولة بالاختبارات المركزية.

كما حددت الوزارة موجهات وضوابط الامتحانات، مؤكدة أن اختبارات الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ستُعقد إلكترونياً داخل المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، مع إلزام الطلبة بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم يوم الاختبار.

وأوضحت أن اختبار الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر سيكون إلكترونياً، ضمن إجراءات التقييم المعتمدة لهذا العام الدراسي، فيما شددت على عدم السماح للمعلمين بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية للطلبة داخل اللجان الامتحانية.

وأكدت الوزارة أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة سيؤدون اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، تحت إشراف وتنسيق الجهات المختصة، بما يضمن توحيد إجراءات تطبيق الاختبارات المركزية على مستوى الدولة.

وبحسب المواعيد المعتمدة، يؤدي طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر اختباراتهم خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة صباحاً، فيما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر معظم اختباراتهم من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية بعد الظهر وفق الجدول المعتمد لكل مسار دراسي.